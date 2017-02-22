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saldırısında kritik gelişme

28 Haziran'da 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırısıyla ilgili 46 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edilidi.

Atatürk Havalimanı saldırısında kritik gelişme
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 'nda 28 Haziran 2016'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 46 sanık hakkında hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verdi
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba 11:03
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