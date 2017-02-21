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'den S-400 hamlesi

Rus devlet teknoloji şirketi Rostech Genel Müdürü Sergey Çemezov, ve 'nin S-400 füze savunma sistemlerinin satışı konusunda görüşmelerde bulunduğunu söyledi.



ile 'nin askeri alanda yeni bir işbirliğine gitmeye hazırlandığı iddia edildi. Rus devlet teknoloji şirketi Rostech'in CEO'su Sergei Chemezov, Rusya ile Türkiye'nin S 400 füze savunma sistemlerinin satışı konusunda görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Sputnik International'da yer alan habere göre, Dubai'de bir fuarda konuşan Chemezov, "Görüşmeler devam ediyor. Şu anda finansal konular tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

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  • 21 Şubat 2017, Salı 08:10
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