



Rusya ile Türkiye'nin askeri alanda yeni bir işbirliğine gitmeye hazırlandığı iddia edildi. Rus devlet teknoloji şirketi Rostech'in CEO'su Sergei Chemezov, Rusya ile Türkiye'nin S 400 füze savunma sistemlerinin satışı konusunda görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Sputnik International'da yer alan habere göre, Dubai'de bir fuarda konuşan Chemezov, "Görüşmeler devam ediyor. Şu anda finansal konular tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

