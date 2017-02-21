Rusya ile Türkiye'nin askeri alanda yeni bir işbirliğine gitmeye hazırlandığı iddia edildi. Rus devlet teknoloji şirketi Rostech'in CEO'su Sergei Chemezov, Rusya ile Türkiye'nin S 400 füze savunma sistemlerinin satışı konusunda görüşmelerde bulunduğunu söyledi.
Sputnik International'da yer alan habere göre, Dubai'de bir fuarda konuşan Chemezov, "Görüşmeler devam ediyor. Şu anda finansal konular tartışılıyor." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.