Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cirit yarışlarına hazırlanan bir at, antreman sırasında çamura bulandı. Ciritçiler, hayvanı temizlemek için çare aradı. Sonunda hayvanla oto yıkamacıya daldı. Bedeni çamurla kaplı olan hayvan, basınçlı su ve köpük ile yıkandı. Ardından yine basınçlı su ile durulandı.O sırada otomobilini yıkatan sürücülerden biriise bu ilginç anı saniye saniye kayda aldı. Bu komik olaya şahit olanlar, şaşırdı kaldı.
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