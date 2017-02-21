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Başbakanı Türkiye'ye geliyor

İslam Cumhuriyeti Başbakanı , Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle 22-24 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi beşinci toplantısına katılmak üzere Türkiye’ye gelecek.

Pakistan Başbakanı Türkiyeye geliyor
Başbakanlık kaynaklarından yapılan alınan bilgiye göre, dost ve kardeş ülke 'la yakın işbirliğinin en temel kurumsal yapılanmasını teşkil eden sözkonusu toplantı münasebetiyle, ikili ve bölgesel konuların yanısıra güncel uluslararası gelişmeleri de kapsayan, geniş yelpazede görüş alışverişinde bulunulacak, iki ülke arasında mevcut ahdi çerçeveyi daha da güçlendirecek yeni işbirliği anlaşmaları imzalanacak.
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  • 21 Şubat 2017, Salı 19:24
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