Yol Durumu
  1. Bal gibi polemik
  2. Aynı nakarat!

Küçük’ün evi kurşunlandı

Küçük’ün evi kurşunlandı
Gazeteci-yazar , İstanbul Güngören'de bulunan evine, dün akşam silahlı saldırı düzenlendi. Küçük'e ait olan kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu eve pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırı sırasında evde bulunan Osman Küçük'ün eşi ve iki çocuğu şans eseri yara almadı. Silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Terörle mücadele ekipleri de saldırı bölgesinde incelemelerde bulunurken, olayı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Eve giden Cem Küçük, "Olay 19.05'te olmuş. Ben yayındaydım. 4 el ateş açılmış, camlar patlamış. Tesadüfi görülmüyor. İstanbul Emniyet Müdürümüz ve yardımcıları aradılar. Olayı araştırıyorlar. Eğer bir terör eylemiyse, DHKP-C, PKK, FETÖ gibi örgütlerin saldırısı ise vız gelir tırıs gider. Şahsıma yapılan bir şeyse bu benim gibi birini korkutmaz" dedi.
Etiketler:
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar