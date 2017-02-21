Küçük’ün evi kurşunlandı

Gazeteci-yazar Cem Küçük, İstanbulGüngören'de bulunan evine, dün akşam silahlı saldırı düzenlendi. Küçük'e ait olan kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu eve pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırı sırasında evde bulunan Osman Küçük'ün eşi veiki çocuğu şans eseri yaraalmadı. Silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Terörle mücadele ekipleri de saldırı bölgesinde incelemelerde bulunurken, olayı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Eve giden Cem Küçük, "Olay 19.05'te olmuş. Ben yayındaydım. 4 el ateşaçılmış, camlar patlamış. Tesadüfi görülmüyor. İstanbul Emniyet Müdürümüz ve yardımcıları aradılar. Olayı araştırıyorlar. Eğer bir terör eylemiyse, DHKP-C, PKK, FETÖ gibi örgütlerin saldırısı ise vız gelir tırıs gider. Şahsıma yapılan bir şeyse bu benim gibi birini korkutmaz" dedi.
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