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Kanun namına!

Gözüpek avukat, müvekkilini dolandırmaya kalkışan sahte avukatın foyasını ortaya çıkardı. Ve vatandaşları uyardı: Baro kaydını görmeden inanmayın...

Kanun namına!
İzmir'in Kınık ilçesinde N.D. adlı kadını telefonla arayan şahıs kendisini avukat İ.D. olarak tanıttı. Bir şirketin hukuk müşaviri olduğunu anlattı. N.D.'ye, ölen kocasının kendilerinden araç yedek parçası aldığını, şayet hemen öğleden önce ödeme yapılırsa faizlerinin silineceğini belirterek hesap numarasını yolladı. Panikleyen kadın, trafik kazasında ölen kocasının borcu olabileceğini düşünerek istenen parayı göndereceğini anlattı. Ancak ödemeye yapmadan önce kendi avukatı Tuğba Balkan'ı aradı. Uyanık avukat, hemen bir araştırma yaptı. Baro kayıtlarına göre İ.D adlı avukatın askerde olduğunu saptadı. Bunun bir dolandırıcılık olduğunu anladı. Bu kez sahte avukatı kendisi aradı. Gerçek ortaya çıktı. Karakola giden N.D'nin şikayeti üzerine dolandırıcı aranmaya başlandı. Aynı gün 3 kişinin bu yöntemle dolandırıldığı ortaya çıktı.
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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