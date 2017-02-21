Havyan sevgisi!

Kilis'te Suriyeli 8 yaşındaki HüseyinEl-Hasan, insanlık örneği sergiledi. Plakası belirlenemeyen bir otomobil, yoldan geçen sokak köpeğine çarptıktan sonra kaçtı. Yol kenarına alınan köpeğin titrediğini fark eden Hüseyin el-Hasan, hemen evine koştu. Getirdiği bir battaniye ile yaralı köpeği sardı. Ekipler gelene kadar hayvanın başından ayrılmadı. Görevliler, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıkları köpeği, veterinere götürdü. Arka ayakları incinen hayvan tedavi altına alındı.
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