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Bal gibi polemik

Prof. Canan Karatay, “Bal zehirdir” dedi. Arı üreticilerinden de tepki gecikmedi: Bal yeseydin, dolandırıcılara kanmazdın.

Bal gibi polemik
Her açıklaması büyük yankı uyandıran Prof. Dr. Canan Karatay, yine gündeme geldi. Daha önce "Ekmek zehirdir" diyerek fırıncıları kızdıran Karatay, bu kez arı üreticilerini hedef seçti. Karatay, "Karatay Diyeti Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si" kitabında 'Bal' ile ilgili çok tartışılacak bilgiler verdi. Bu ürünün zehir olduğunu belirtti. Arıcılardan tepki gecikmedi. Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, Karatay hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Elevli, "Birileri artık Canan Karatay'a 'dur' demeli. Kanal kanal gezip spikerlerin "Peki, bal da mı yemeyeceğiz" sorusuna "Kesinlikle, bal eşittir şeker eşittir zehir" demesiyle tüm üreticileri hedef seçti. Kitabında bu konuda kaynak olarak gösterdiği kişi Dr. Stefan Bogdanov. Bu adam ülke ülke gezip balın insan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu anlatmaya çalışan bir uzmandır. 'Türkiye'de doğal bal yoktur' diyor. Gelsin ona doğal balın daniskasını gösterelim. Kendisi belki ilkokul mezunu bir dolandırıcıya inanıyor. 'Hipnotize oldum' diyor. Eğer bal yeseydi kafası çalışırdı ve dolandırılmazdı" dedi. Avrupa'da ın yılda 284 bin ton bal ithal ettiğini belirten Elevli, "Dünyanın gelişmiş ülkelerinde sağlıklı nesiller yetiştirmek için bal reçeteye girdi. Sağlık ürünü olarak ilaç niyetine satılıyor. Çünkü bal şifadır" diye konuştu.
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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