Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece AK Parti'ye gönül veren kardeşlerim değil Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerim değil, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'ye gönül veren vatandaşlarımın da cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' demesini bekliyorum. Bu reform farklı, burada bütünleşeceğiz, toplanacağız. Çünkü bu sistem, şu veya bu partinin, şu veya bu şahsın değil 80 milyonun tamamının geleceği içindir." dedi.

"MUHALEFET SÜRECİ REJİM TARTIŞMALARINA ÇEKMEYE GAYRET EDİYOR"

Erdoğan "Şu noktayı özellikle belirtmek istiyorum. Muhalefet, sandığın rengini gördüğü için tezlerini anlatmak yerine yalan yanlış bilgilerle insanımızın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemine niçin karşı çıktıklarını izah edemedikleri için milletimizi kutuplaştırmaya, süreci ısrarla rejim tartışmalarına çekmeye gayret ediyor." ifadelerini kullandı.

"TEK ADAMLIK CHP'NİN İŞİDİR"

Cumhurbaşkanlığı sistemini 'tek adamlık' ile tarifinin hezeyan olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten demokrat olan, demokrasiyi sindirmiş olan herkes, bu ülkede yüzde 50 artı 1 ile iş başına gelecek cumhurbaşkanının, millete karşı sorumluluklarını yerine getirmek dışında bir niyete sahip olmayacağını bilir. Aksini söyleyen, emin olun kesinlikle art niyetlidir. Ömründe, mahallesine muhtar seçilmeyecek, hatta belki ailesi içinden seçim yapılsa yarıdan fazla oy alamayacakların, cumhurbaşkanlığı sistemini 'tek adamlık' ile tarifi, hezeyandan başka bir şey değildir. Tek adamlık CHP'nin işidir."