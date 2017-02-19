Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Eskişehir Valisi Azmi Çelik'i ziyaretinde yaptığı konuşmada, coğrafi konumu nedeniyle Türkiye'nin kıtalar arası bir köprü konumunda olduğunu belirterek, bu kentin de Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu bildirdi.

ANTALYA'YA YHT MÜJDESİ

AK Parti hükümetleri ile Türkiye'yi YHT trenle, otoyollarla ve havacılıkla buluşturur hale getirdiklerini vurgulayan Arslan, şunları ifade etti:

"Bu konuda Eskişehir gerçekten önemli bir kavşak noktası. Doğu, batı aksında önemli bir kavşak noktasında. Ama artık bununla da yetinmiyoruz, kuzey, güney aksında da önemli bir kavşak haline gelsin istiyoruz. Gerek hükümetler, gerek bakanlık olarak bunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Memnuniyetle görüyoruz ki Eskişehir artık bu anlamda bu hakkını verildiği il. Artık milyonlara varan insanımız YHT ile yolculuk yapar hale geldi. Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, İstanbul'u birbirine bağladık ama bununla yetinmeyeceğiz. Eskişehir'in Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya bağlanması yani Akdeniz'e bağlanması da YHT anlamında önemsediğimiz bir koridor güzergahı olacak. İnşallah onun da gereğini yapacağız. Eskişehir artık etrafındaki bütün illerle, bölünmüş yollarla bağlanmış durumda. Ancak birkaç tane daha talebi var onu da biliyoruz. Yine il içi trafiği düşünürseniz, hiçbir il yok ki 18 tane kavşak olsun. Merkezi hükümet tarafından, bakanlık tarafından 18 önemli kavşak yapılmış olsun. Bunun 14'ünü bitirmiş durumdayız. Birini 1 Nisan'da bitiriyoruz, bir diğerini 31 Haziran'da, en son ikisinin de çalışmaları devam ediyor. İnşallah onların da ihalelerini yaparak 2018'de bitirir hale geleceğiz."