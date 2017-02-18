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Terör örgütünden ‘koridor’ oyunu

Terör örgütünden ‘koridor’ oyunu
Türkiye'ye hedef olmamak için Suriye'de işgal ettiği yerlere ABD bayrağı diken terör örgütü YPG, aynı oyunu El Bab bölgesinde oynamaya başladı. Örgütün geçen hafta El Bab'ın batısındaki Tel Rifat bölgesinde rejimle "uzlaşma" anlaşması yaptığı, bu kapsamda Tel Rifat ve diğer 6 noktanın idari yönden Esad'a, askeri yönden PKK/PYD terör örgütüne bağlandığı belirtildi. Terör örgütünün bu anlaşma ile Türkiye'nin bozduğu koridor oyununu rejim bayrağı üzerinden sürdürmeyi amaçladığı, TSK ve muhaliflerin olası operasyonundan da korunmayı amaçladığı öğrenildi.
  • 18 Şubat 2017, Cumartesi 01:17
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