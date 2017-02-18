Yol Durumu
  1. FETÖ'nün Marmara yapılanması da deşifre oldu
  2. FETÖ-PKK iş birliği kamera kayıtlarında

Soruşturmadan mesaj uygulaması ‘’ çıktı

Soruşturmadan mesaj uygulaması ‘Surespot’ çıktı
Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gökçe'nin koordinesinde Jandarma İl Komutanlığı'na bağlı özel ekip tarafından 'nün yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarına yönelik yürütülen soruşturmada şüpheli listesi kabardı. 22 Kasım'da TSK içinde yuvalanan ve 47 ByLock'çuya yönelik ilk dalga gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin itirafları üzerine, kod isimleri ve fotoğraflarındın kimlikleri tespit edilenlerin sayısı ilk etapta 69'a ardından 273'e ulaştı. Subay ve Astsubay listesindeki şüphelilerin bağlantılarını çözen özel ekip, aralarında sivil ve polislerin de yer aldığı şüpheli listesini 500'e çıkardı. Listede "imam" olduğu değerlendirilen bazı siviller ile polislerin de olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında tutuklu Üsteğmen Y.E. FETÖ'nün haberleşmede kullandığı bir programı daha itiraf etti. ByLock ve Eagle'ın yanı sıra örgütün "" adlı mesajlaşma programını da kullandığı ortaya çıktı. Y.E. itirafında, "16 Temmuz sabahı bana Surespot'tan mesaj geldi. 'Silahın var mı' diye. 'Var' dedim. Bunun üzerine 'ne duruyorsun darbecilere desteğe gitsene' denildi. Ben de programı telefonumdan kaldırdım." dedi.
Etiketler: , , ,
  • 18 Şubat 2017, Cumartesi 00:58
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar