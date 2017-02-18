Soruşturmadan mesaj uygulaması ‘Surespot’ çıktı

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gökçe'nin koordinesinde Jandarma İl Komutanlığı'na bağlı özel ekip tarafından FETÖ'nün yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarına yönelik yürütülen soruşturmada şüpheli listesi kabardı. 22 Kasım'da TSK içinde yuvalanan ve 47 ByLock'çuya yönelik ilk dalga gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin itirafları üzerine, kod isimleri ve fotoğraflarındın kimlikleri tespit edilenlerin sayısı ilk etapta 69'a ardından 273'e ulaştı. Subay ve Astsubay listesindeki şüphelilerin bağlantılarını çözen özel ekip, aralarında sivil ve polislerin de yer aldığı şüpheli listesini 500'e çıkardı. Listede "imam" olduğu değerlendirilen bazı siviller ile polislerin de olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında tutuklu Üsteğmen Y.E. FETÖ'nün haberleşmede kullandığı bir programı daha itiraf etti. ByLock ve Eagle'ın yanı sıra örgütün "Surespot" adlı mesajlaşma programını da kullandığı ortaya çıktı. Y.E. itirafında, "16 Temmuz sabahı bana Surespot'tan mesaj geldi. 'Silahın var mı' diye. 'Var' dedim. Bunun üzerine 'ne duruyorsun darbecilere desteğe gitsene' denildi. Ben de programı telefonumdan kaldırdım." dedi.
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