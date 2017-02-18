Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Malatya'nın refah düzeyi yükseldi. Malatyalı çiftçilerimize sadece geçen yıl 194 trilyon liraya tarımsal destek ödemesi yaptık. Kandil'deki ondan anlamaz ki! Onunla beraber hareket eden ondan anlamaz ki! Ana muhalefet de anlamıyor zaten!" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıdan satır başları;

Bayrağımız için, vatanımız için ülkemizin geleceği için canlarını feda eden tüm Malatyalı şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve tüm Malatyalı kardeşlerime sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu vesile ile başta TSK üst yönetimi olmak üzere eli tetikte, gözü ufukta yüreğinde vatan sevgisiyle nöbet tutan tüm güvenlik güçlerimize, emniyet teşkilatımıza şahsım milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. El Bab'ı DEAŞ'ın katil sürülerine dar eden kahraman Mehmetçikleri selamlıyorum. Onlar nasıl gece gündüz bu millet için, bu ülkenin istikbal ve istiklali için canlarını ortaya koyuyorsa biz de taş üstüne taş koymanın mücadelesini veriyorum.



EL BAB'I DAEŞ'E DAR EDEN MEHMETÇİĞE SELAM OLSUN

Bu vesile ile başta TSK üst yönetimi olmak üzere eli tetikte, gözü ufukta yüreğinde vatan sevgisiyle nöbet tutan tüm güvenlik güçlerimize, emniyet teşkilatımıza şahsım milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. El Bab'ı DEAŞ'ın katil sürülerine dar eden kahraman Mehmetçikleri selamlıyorum. Onlar nasıl gece gündüz bu millet için, bu ülkenin istikbal ve istiklali için canlarını ortaya koyuyorsa biz de taş üstüne taş koymanın mücadelesini veriyorum.



MİLLETİMLE İFTİHAR EDİYORUM

Bugün yatırım bedeli 1 milyar 162 milyon liralık yani 1 katrilyon 162 trilyon liralık proje eser ve hizmetin resmi açılışını yapıyoruz. Ne mutlu Malatya'ya ne mutlu Malatyalılar'a. TOKİ 338 milyon liralık; yani 338 trilyon liralık yatırımla 3 bin 387 konutu, 32 dersliği bitirdi. Enerji Bakanlığımız trafo yenileme ve enerji iletim hatları çalışmalarını gerçekleştirdi. Ben milletimle gurur duyuyorum, milletimle iftihar ediyorum. Sizler istiklal marşımızın ruhunu kavradınız.



KANDİL'LE HAYIR DİYENLER ONLARLA AYNI DEĞİL Mİ

Kişi başına milli geliri 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. Nereden nereye? Başörtülü kızlarımızın üniversitelerde okuyamadığı bir Türkiye vardı. Ama ne oldu? Üniversitelerimiz başörtülü kızlarımıza açıldı mı? Emir Kandil'den geliyor. 'Hayır diyeceksiniz' diyorlar. Kandil 'hayır' diyor. Kandil'le beraber 'hayır' diyenler onlarla aynı değil mi? Bizim değerler sistemimizde kişi sevdikleriyle beraberdir.

ANA MUHALEFET ANLAMIYOR

2428 adet derslik inşa ettik. 800 yataklı bölge hastanesi yaptık. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin inşaası sürüyor. 36 kilometre bölünmüş yolu olan Malatya'ya biz bu yolu 373 kilometreye çıkardık. İşte bunun için evet. Şimdi de 6 adet bölünmüş yol projemizin yapımı devam ediyor. Sivas-Malatya Hızlı Tren Projesi altyapı çalışması devam ediyor. Malatya-Elazığ Hızlı Tren ihalesine bu yıl çıkıyoruz. Malatya'nın refah düzeyi yükseldi. Malatyalı çiftçilerimize sadece geçen yıl 194 trilyon liraya tarımsal destek ödemesi yaptık. Kandil'deki ondan anlamaz ki! Onunla beraber hareket eden ondan anlamaz ki! Ana muhalefet de anlamıyor zaten!