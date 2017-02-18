Başbakan Binali Yıldırım, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinden, vatandaşlarla buluşması için Düsseldorf'a giderken uçakta gazetecilerle sohbet etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldırım, "El Bab'dan sonra Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılması konusunda bir teklifimiz oldu biliyorsunuz. PKK'nın uzantısı PYD-YPG ile hareket etmelerinin doğru olmadığını, bir terör örgütünün başka bir terör örgütüne karşı kullanılamayacağını söyledik. Bu, dostluğa sığmaz. ABD'nin yeni yönetimi, bu değerlendirmeleri zannediyorum dikkate alacak. Merkel'e de Almanya'yı da bu operasyona dahil edebileceğimizi söyledim." diye konuştu.

Yıldırım, "Amerika-Türkiye ile birlikte yerel güçlerle, sivil direnişçilerle, ÖSO ile ve diğer milislerle bir olarak, onlar önde, biz de arkada.... ABD'nin de Türkiye'nin de askeri varlığı olacak. Doğrudan operasyona girmeyeceğiz, taktik destek vereceğiz, prensipte anlaşılırsa tabii. İmkan ve kabiliyetler gözden geçiriliyor." dedi.

TÜRK İMAMLARINA CASUSLUK SUÇLAMASI

Başbakan Yıldırım Türk imamlarına yapılan casusluk suçlaması ile ilgili " Bizim açımızdan imamlar konusu kapandı. İmamların casuslukla suçlanması doğru değil. Bu konunun tırmandırılmaması lazım" dedi.