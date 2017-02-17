Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyonlarda 9-16 Şubat tarihleri arasında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 9-16 Şubat tarihleri arasında, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgelere operasyonlar düzenlendi.

Özellikle Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Ağrı'da yoğunlaşan operasyonların, bu bölgeleri teröristlerden temizlemek ve terör örgütünün bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap, Mardin'in Ömerli, Artuklu ve Nusaybin, Bitlis'in Tatvan, Diyarbakır'ın Dicle ile Hani, Kocaköy ve Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanoslar bölgelerinde de istihbarata dayalı operasyonlar icra edildiği ifade edilen açıklamada, operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonlarda ayrıca 8 adet el yapımı patlayıcı, 8 piyade tüfeği, 3 tabanca, bir keskin nişancı tüfeği, 780 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Güvenlik güçleri teröristler tarafından kullanılan 26 sığınak, mağara ve barınağı da kullanılamaz hale getirirken, Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Göksu Mahallesi ile Hazro Çitlibahçe köyünde çalıntı ikiz plaka kaydı bulunan ve örgüt tarafından patlayıcı madde eylemlerinde kullanılacağı tahmin edilen 2 araç ele geçirildi.

FİNANSAL KAYNAKLARA YÖNELİK OPERASYON

Güvenlik güçlerince, bölücü örgütün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik operasyonlar da gerçekleştirildi.

Hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 177 kilogram toz esrar, 51 kilogram kubar esrar, yaklaşık 126 kilogram uyuşturucu ve 160 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirilirken, etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7 bin 138 kişi yakalandı.

Operasyonların bölücü terör örgütünün kış yapılanmasını engelleyecek şekilde devam ettiği, örgütün bölgede tutunma çabalarını ise her geçen gün biraz daha kaybettiği bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumayı ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamayı kendisine amaç edinen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bu uğurda karşısına çıkan her türlü engeli bertaraf edecek güce sahip olduğu vurgulanan açıklamada, bu maksatla PKK/PYD, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla ve kesintisiz olarak sürdüreceği kaydedildi.