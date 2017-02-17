Yol Durumu
  1. FETÖ okuluna 60 milyon dolar
  2. Babasını sattı!

Hepsi ByLock’çu çıktı

davasına gelen : ’nün yönettiği önemli soruşturmalara bakan eski hâkim-savcılar ByLock kullanıyordu.

Hepsi ByLock’çu çıktı
Selam Tevhid soruşturması adı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere devlet yetkilileri ile gazeteciler ve işadamlarını dinleyen 'cü hâkim-savcıların yargılandığı davaya gönderilen , FETÖ'nün yönettiği önemli soruşturmaların hâkim - savcılarının da ByLock kullanıcısı olduğunu ortaya koydu. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tamamı meslekten çıkarılan 54 hâkim - savcının yargılandığı davada "Sanıklardan hangileri ByLock kullanıcısı?" diye sormuştu. MİT bu soru üzerine sanıklar hakkında rapor düzenledi. İşte o rapordaki ByLock kullanıcısı isimler ve yürüttükleri soruşturmalarla baktıkları davalar:
MUAMMER AKKAŞ: 25 Aralık darbe girişimi. Soruşturma elinden alınınca Çağlayan Adliyesi önünde bildiri dağıttı.
SÜLEYMAN KARAÇÖL: 25 Aralık soruşturmasında hukuksuz tutuklama ve el koyma kararlarını veren hâkim.
CELAL KARA: 17 Aralık darbe girişimi. Dönemin hükümetinin yolsuzluk yaptığı algısı yaratmaya çalıştı.
RÜSTEM ERYILMAZ: Dink cinayeti davasında, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak, tetikçileri kullanan asıl sanıkların korunduğu karara "suikastta örgüt yok" kararı ile imza attı.
MEHMET HAMZAÇEBİ: Poyrazköy davasında yargılamayı yürüten heyette yer aldı.
SADRETTİN SARIKAYA: MİT Müsteşarı Fidan'ın ifadeye çağrılması.
METİN ÖZÇELİK, MUSTAFA BAŞER: Kamuoyunda "kamikaze hâkimler" olarak biliniyorlar. FETÖ'cü polisleri hafta sonu ve gece yarısı verdikleri kararlarla tahliye etmeye kalkıştılar.
CİHAN KANSIZ: Ergenekon soruşturmasında görev aldı, 17 - 25 Aralık sürecinde İstanbul başsavcı vekilliği yaptı. MİT'e ait TIR'larda yetkisiz arama yapıp görüntülerin yayılmasına neden olarak hükümeti terör örgütlerine yardım eder gibi göstermeye çalıştı.
MEHMET EKİNCİ: FETÖ'nün güdümündeki "Şike" ve "Oda TV" davalarında mahkeme heyetlerinde başkanlık yaptı.

SABAH
Etiketler: , ,
  • 17 Şubat 2017, Cuma 01:33
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar