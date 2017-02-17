Hepsi ByLock’çu çıktı

MUAMMER AKKAŞ: 25 Aralık darbe girişimi. Soruşturma elinden alınınca Çağlayan Adliyesi önünde bildiri dağıttı.
SÜLEYMAN KARAÇÖL: 25 Aralık soruşturmasında hukuksuz tutuklama ve el koyma kararlarını veren hâkim.
CELAL KARA: 17 Aralık darbe girişimi. Dönemin hükümetinin yolsuzluk yaptığı algısı yaratmaya çalıştı.
RÜSTEM ERYILMAZ: Dink cinayeti davasında, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak, tetikçileri kullanan asıl sanıkların korunduğu karara "suikastta örgüt yok" kararı ile imza attı.
MEHMET HAMZAÇEBİ: Poyrazköy davasında yargılamayı yürüten heyette yer aldı.
SADRETTİN SARIKAYA: MİT Müsteşarı Fidan'ın ifadeye çağrılması.
METİN ÖZÇELİK, MUSTAFA BAŞER: Kamuoyunda "kamikaze hâkimler" olarak biliniyorlar. FETÖ'cü polisleri hafta sonu ve gece yarısı verdikleri kararlarla tahliye etmeye kalkıştılar.
CİHAN KANSIZ: Ergenekon soruşturmasında görev aldı, 17 - 25 Aralık sürecinde İstanbul başsavcı vekilliği yaptı. MİT'e ait TIR'larda yetkisiz arama yapıp görüntülerin yayılmasına neden olarak hükümeti terör örgütlerine yardım eder gibi göstermeye çalıştı.
MEHMET EKİNCİ: FETÖ'nün güdümündeki "Şike" ve "Oda TV" davalarında mahkeme heyetlerinde başkanlık yaptı.
SABAH
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