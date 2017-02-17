HDP'li Encü gözaltına alındı

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Şerafettin Elçi Havalimanında gözaltına alındı.
Encü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Encü, 4 Kasım 2016'da Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Tutuklanan Encü hakkında hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, Encü'nün avukatları müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için mahkemeye tahliye talebinde bulunmuştu.
Tutukluluk değerlendirmesini yapan mahkeme, Encü'nün 15 Şubat'ta tahliyesine karar vermişti.
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BUNLARIN BÜTÜN ÖZLÜK HAKLARI KESİLMELİ TERÖRİSTLER MAAŞ VS ALMAMALI
MECLİSTE TERÖRİST İSTEMİYORUZ
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