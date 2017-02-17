Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Müftülük Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:Kahramanmaraş düşman işgaline karşı kimseden yardım beklemeden direnmiş bir şehirdir. Türk milleti Sütçü İmam'ın attığı o ilk kurşunla hürriyet ateşini vatanına inancına bayrağına ezanına yönelik her saldırıda yeniden yükseltmiştir.Bugün de eğer ülkemizin başına bir musibet bela olursa buna ilk tepkilerden birisi Kahramanmaraş'tan gelir. 15 Temmuz'da ülkemizin her köşesinde Sütçü İmam'dan bayrağı devralan seymenler, zeybekler, uşaklar, dadaşlar, gakkoşlar, kızanlar kol geziyordu. 248 insanımız şehadeti yürüdü.Onlar F16'larla tanklarla helikopterlerle saldırdı ama benim gururlandığım milletim, kardeşlerim onlara Marmaris'ten haberi gönderdiğimiz andan itibaren halkım meydanlara yürüdü. 2193 gazimiz de şehadet için yoldaydı. Hamdolsun böyle bir milletin reis-i cumhuru olmaktan daha güzel ne olabilir ki? Hep beraber inşallah bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. İsteseler de istemeseler de...Bugün burada 569 milyon yani 569 trilyon lira değeri olan eserlerin resmi açılışını yapıyoruz. Kahramanmaraş'a hayırlı uğurlu olsun.İlk etapta 16 Nisan'da 'Evet' oyumuzu vereceğiz. Arkasından parlamentoda bu konu gündeme gelecektir ve parlamentodan bunun geçeceğine de inanıyorum, parlamentodan geçmesi halinde ben bunu onaylarım. Çünkü bunu onaylamak boynumuzun borcudur.

AB ŞÖYLE BÖYLE DİYOR, BUNLAR BENİ İLGİLENDİRMİYOR

Avrupa Birliği şöyle böyle diyor, bunlar beni ilgilendirmiyor. Ben Ayşe, Fatma ne der Allah ne der bu beni ilgilendiriyor.

Kökleri oldukça eskiye dayanan yönetim anlayışımızda yeni bir yola giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeyi istiyoruz. Milli iradenin tecellisinin üzerinde kara bulut gibi dolaşan vesayet güçlerinin devri, şahıslara bağlı değil, bu devir tamamen kalkıyor.Birileri 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına başka anlamlar yüklemeye çalışması kafanızı karıştırmasın. Dünya değişti, Türkiye değişti. O zaman doğan çocuklar şimdi oy kullanacaklar.Biz iktidara geldiğimizde 30 yaşında seçilme hakkı vardı. Seçme 18 seçilme 30. Dedik ki seçilmeyi 25 indirelim ve indirdik. Seçilme dünyada 18 bizde niye olmasın? İnşallah bu süreci çalıştırıyoruz, genç dinamik üretken bir Türkiye ve parlamento.Son günlerde 'eski Türkiye bugünden daha iyiydi' diyorlar. Onların hayalindeki Türkiye'yi hatırlıyorsunuz değil mi? Biz gelene kadar ortalama hükümetlerin devri 16 ay. İşte o Türkiye bizi bitirmiştir. Siyasi çekişmelerin, sosyal çalkantıların yaşandığı o günleri unutmadık.Siz bu ülkede CHP il başkanlıklarının valilik yaptığı dönemi bilir misiniz? Şimdi böyle bir şey gündeme gelse kıyamet kopar. Onlar bu ülkeyi ileri götüremediler. Şimdi Meclis'te yine zayıf bir hükümet olsun istiyorlar. Birilerinin aklının fikrinin eski Türkiye'de kalmasını engelleyemedik. 16 Nisan onların son umut kapılarını da kapatıyor.Meclis'te yaşananlar, ayak ısırmaktan burun kırmaya, kürsü işgalinden slogan atmaya kadar herşeyi arsızca yaptılar. Biz bunlara 2011 yılında beri 'gelin yeni bir Anayasa kazandıralım' diye yalvar yakar olduk. Yeni Anayasa değişikliği ile getirilen Cumhurbaşkanlığı sistemi tüm gücü millete yükleyince isyana başladılar.Bunların itirazı sisteme değil millete! Bunlar Tayyip Erdoğan'a karşı değil millete karşı. Ben bir faniyim. Benim 16 Nisan'a çıkacağıma bir belge yok. Ama sistem kalıcı. Dolayısıyla biz fani olanı değik baki olanı konuşuyoruz. Bu sistemi şahsım isteyecek kadar halim yok, karaktersiz değilim. Türkiye'ye bunca hizmeti şahsım için mi getirdik?Sağlıkta en ücra köşelere kadar hastaneleri kendimiz için mi kurduk, 19 bin km yolu, yeni havalimanlarını kendimiz için mi yaptık. İstanbul'a denizin altından Marmaray yaptık, 200 milyon insan geçti.Çanakkale'de 18 Mart Köprüsü'nü yapıyoruz, 18 Mart'ta temelini atıyoruz. Değeri 12 milyar dolar. Güvenlikten adalete, enerjiden sosyal yardımlara..81 vilayetin tamamında üniversitemiz var. Savunma sanayimize kadar ülkemize yaptığımız bütün hizmetleri götürecek halimiz yok.Cumhurbaşkanlığı sistemi başından beri savunduğum bir reformdur. Milletimiz 16 Nisan'da 'Evet' derse Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçecek ve bundan sonraki ilk seçimlerde de milletimiz kime tenezzül ederse o Cumhurbaşkanı olacak. Birileri diyor ki "Neyi yapamıyorsunuz da sistemi değiştiriyorsunuz?" Mesele insan meselesi. Ben tüm milletimden rica ediyorum, size gelenlere Meclis'te yaptıklarını sözlerini hatırlatın. Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim'i yaparken demedik laf bırakmadılar. Daha birçok hizmette aynı riyakarlığı görmek mümkün. Milletimiz herşeye olumsuz bakmayı iş sananlara itimat etmiyor. Ömürlerinde bu ülke için hiçbirşey yapmamış olanlar, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ne olduğunu da kıymetini de bilmezler.Elbette Cumhurbaşkanlığı sistemi bir mucize değildir. er yeri bir anda değiştirecek sihirli değnek de değildir. Bu sistemin en net özelliği ülkemizin ekonomisi ve demokrasisi için lazım olan güven ve istikrar ortamını daha güçlü şekilde tesis edecek olmasıdır. Eski sistemin zayıflıkları sebebiyle sık sık ekonomik krizlere yol kalıyordu. Yeni sistemde 5 yıllık bir icraat dönemini garanti altına alıyoruz. Milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı ne gerekiyorsa onu yapacaktır. Terörle mücadelede atılması gereken adımlar var, süratli bir şekilde bu adımlar atılacak. . Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetecek, meclis kanunları çıkaracak. Bu sistemde hiçbir güç diğerinin üstünde olamayacağı için yetki aşımlarını, karmaşaları artık yaşamayacağız. Yargının son yıllarda yıpranan prestiji de yeni sistemde inşallah yükselişe geçecektir.Diyorlar ki 'Milletvekilleri sayısı 550'den 6002e çıkıyor. Buna ne gerek var?' Parlamento çift kamaralı olduğu zaman sayı 600'dü. 600 olması neden yadırganıyor. Şimdi 550'den 600 çıkıyoruz.Seçme ve seçilme yaşını 18 yapıyoruz. Bugün dünyada dev firmaların başında 25 yaşında insanlar var. Ecdadımız Fatih 21 yaşında bir çağ kapayıp bir çağ açmadı mı? İnşallah böyle yetişmiş güçlü bir nesille Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacağız. 5 yılda bir seçimin olması da bir avantaj getirecek. Bir ülkenin kalkınmasında önemli 2 şey vardır: İstikrar ve güven. Meclis Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarması yetkisi iptal ediliyor. Güven oyu kalkıyor. Güven oylamasının en büyük yetkisi millette. 5 yılda bir Millet gen soruyu da güven oylamasını da yapar. Milli irade en büyük güç. Birlikteliğimiz dayanışmamız inşallah Türkiye'ye sınıf atlatacaktır.16 Nisan'a kadar sizler de inanıyorum ki kapı kapı dolaşacaksınız. MHP'li kardeşlerimiz de dayanışma içerisinde el ele çalışacağınıza inanıyorum. 16 Nisan Türkiye'de bir reformun gerçekleşeceği bir akşam olacaktır.