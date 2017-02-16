PKK'nın mali kaynağına ağır darbe

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 574 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Lice ilçesi Tepe köyü kırsalında, terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olan imal edilmiş uyuşturucu maddeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

Tepe Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan operasyonda, dağlık ve ormanlık arazide ağaçların arasına gizlenmiş 32 torba içerisinde 570 kilogram kubar, 4 kilogram da toz esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, savcılığının talimatı ile uyuşturucu maddelere el konulduğu ve olay ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarının yok edilmesi amacıyla narkoterörle mücadeleye yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.





