Darbenin yol haritası diskette

Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ ) bağlı hakim ve savcılara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülensoruşturmada tutuklanan bir savcı itirafçı oldu. İstanbul'da görev yaptığı öğrenilen T.T. isimli savcı, savcılığa başvurarak sakladığı bir flash bellek olduğunu söyledi. Flash bellekte FETÖ üyesi savcı ve hakimlerin 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası nasıl bir strateji yürüteceğine yönelik bir belge çıktı. 'İzlenecek yol haritası ve sorumluluklar' adlı belgeye göre eski İstanbul Başsavcı vekili Zekeriya Öz'ün ulusal ve yabancı basından birilerine mülakat verebileceğine değiniliyor. FETÖ'nün tetikçiliğini yapan isimlerden Cumhuriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve gazeteci Hasan Cemal'in mülakat verilebilecek isimler olduğu değerlendirmesi yapılırken, röportaj verilecek yabancı medya kuruluşlarından ise BBC ve Al- Jazeera'ye beyanat verebileceği ifade ediliyor.Sosyal medyada etkili bir şekilde propaganda yapılması talimatı verilen FETÖ üyesi hakim ve savılardan şu talimatları yerine getirmeleri istendi: "Adalet.org'da bir kampanya başlatılsın. Başka yerlere atanan savcı ve hakim arkadaşlar, 'Görevimi hakkın ve hukukun üstünlüğü çerçevesine yapacağıma şerefim ve namusum üzerine yemin ederim' gibi bir metin yazsın. Kararsız kalan insanlarda etkili olabilir. Çünkü sıradan meslektaşlar etkilenmeye başladı. Organize edilecek meslektaşlar kamuoyu önünde tepki maksadıyla cübbe bırakma eylemi yapabilir."

HSYK ÜYELERİNE YOĞUN BASKI

Belgede, FETÖ üyesi savcı ve hakimlere yapmaları talimatı verilen işlemler, "Mağduriyet ve haksızlıklar sosyal medyada paylaşılacak. Farkındalık oluşturulacak. Uluslararası kuruluşlarla irtibata geçilecek, bizzat ziyaret edilecek. Basında yer alan haberler ve kararnamelerden etkilenen aile bireyleri için tıbbi ve psikolojik raporlar alınacak. Siyasetçi, yazar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik kısa, anlaşılır ve öz cümlelerle arz notları hazırlanacak. HSYK üyelerine yoğun bir baskı ve denetim mekanizması oluşturulacak" diye sıralandı.

FETÖ'nün stratejik adım belgesinde uluslararası arenada da hükümeti zor duruma düşürecek adımlar atılması planlandı. Belgede 17 Aralık savcılarından firari 'Celal Kara' isimli başlayan bir mektup da yer aldı. Mektubun uluslararası kuruluşlara hitaben gönderilmesi planlanırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru formunun doldurulmasına ilişkin örnek dilekçe hazırlanması talep edildi. Belgede, "Açığa almalarla ilgili direkt AİHM'e gidilebilir" ifadeleri yer aldı.

TALİMATLARI HARFİYEN UYGULADILAR

Savcılık belge üzerinde yaptığı araştırmada, belgede yer alan FETÖ'nün yol haritasının 17-25 Aralık sonrası harfiyen yerine getirildiğini tespit etti. Firari savcı Zekeriya Öz'ün BBC'ye röportaj vermesi, firari Celal Kara'nın Can Dündar'a konuşması, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Danıştay üyelerinin yüksek yargı düzenlemesini proteste etmek için cübbeleriyle basının karşısına geçmesi gibi eylemlerin, ele geçirilen belgedeki 'yapılabilecekler listesi' ile paralellik göstermesi dikkat çekti.

Strateji belgesinde disiplin sürecine mağduriyet yaşayanların basın önünde özellikle kamera karşısında söylenecek cümleleri önceden seçmeleri gerektiği vurgulandı. Kamera önünde vakur, cesur ve kendinden emin bir şekilde ifadeler söyleneceği belirtilen yazıda, "Basın bildirileri özenle önceden hazırlanacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerdeki konuşmalarının görüntüleri İngilizce alt yazı eklenerek yayınlanacak. Özellikle 17-25 Aralık operasyonunda görev alanlar için Meclis'teki partiler harekete geçirilecek" talimatları yer aldı.Kaynak: Yeni Şafak