Darbenin yol haritası diskette

SOSYAL MEDYAYI KULLANIN!
Sosyal medyada etkili bir şekilde propaganda yapılması talimatı verilen FETÖ üyesi hakim ve savılardan şu talimatları yerine getirmeleri istendi: "Adalet.org'da bir kampanya başlatılsın. Başka yerlere atanan savcı ve hakim arkadaşlar, 'Görevimi hakkın ve hukukun üstünlüğü çerçevesine yapacağıma şerefim ve namusum üzerine yemin ederim' gibi bir metin yazsın. Kararsız kalan insanlarda etkili olabilir. Çünkü sıradan meslektaşlar etkilenmeye başladı. Organize edilecek meslektaşlar kamuoyu önünde tepki maksadıyla cübbe bırakma eylemi yapabilir."
HSYK ÜYELERİNE YOĞUN BASKI
Belgede, FETÖ üyesi savcı ve hakimlere yapmaları talimatı verilen işlemler, "Mağduriyet ve haksızlıklar sosyal medyada paylaşılacak. Farkındalık oluşturulacak. Uluslararası kuruluşlarla irtibata geçilecek, bizzat ziyaret edilecek. Basında yer alan haberler ve kararnamelerden etkilenen aile bireyleri için tıbbi ve psikolojik raporlar alınacak. Siyasetçi, yazar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik kısa, anlaşılır ve öz cümlelerle arz notları hazırlanacak. HSYK üyelerine yoğun bir baskı ve denetim mekanizması oluşturulacak" diye sıralandı.
FETÖ'nün stratejik adım belgesinde uluslararası arenada da hükümeti zor duruma düşürecek adımlar atılması planlandı. Belgede 17 Aralık savcılarından firari 'Celal Kara' isimli başlayan bir mektup da yer aldı. Mektubun uluslararası kuruluşlara hitaben gönderilmesi planlanırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru formunun doldurulmasına ilişkin örnek dilekçe hazırlanması talep edildi. Belgede, "Açığa almalarla ilgili direkt AİHM'e gidilebilir" ifadeleri yer aldı.
TALİMATLARI HARFİYEN UYGULADILAR
Savcılık belge üzerinde yaptığı araştırmada, belgede yer alan FETÖ'nün yol haritasının 17-25 Aralık sonrası harfiyen yerine getirildiğini tespit etti. Firari savcı Zekeriya Öz'ün BBC'ye röportaj vermesi, firari Celal Kara'nın Can Dündar'a konuşması, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Danıştay üyelerinin yüksek yargı düzenlemesini proteste etmek için cübbeleriyle basının karşısına geçmesi gibi eylemlerin, ele geçirilen belgedeki 'yapılabilecekler listesi' ile paralellik göstermesi dikkat çekti.
Strateji belgesinde disiplin sürecine mağduriyet yaşayanların basın önünde özellikle kamera karşısında söylenecek cümleleri önceden seçmeleri gerektiği vurgulandı. Kamera önünde vakur, cesur ve kendinden emin bir şekilde ifadeler söyleneceği belirtilen yazıda, "Basın bildirileri özenle önceden hazırlanacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerdeki konuşmalarının görüntüleri İngilizce alt yazı eklenerek yayınlanacak. Özellikle 17-25 Aralık operasyonunda görev alanlar için Meclis'teki partiler harekete geçirilecek" talimatları yer aldı.
Kaynak: Yeni Şafak
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Devletimizi ve milletimizi bölüp parçalayıp yok etmek isteyen üst akıl için çalışan her türlü hainler adalete teslim edildiğinde adaletimiz en ağır cezayı vermeli devletimizi bütün terör örgütleri ve destekçilerinden temizlemelidir.
BU HAİNİN KELLESİ ALINMALI.
bunlar soysuz cibilliyetsiz satılmış ajan oralarda kiralık katil tutup işlerini bitirmerk lazım
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