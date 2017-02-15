Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 176'ncı gününde, karadan ve havadan 224 DEAŞ terör örgütü hedefi vurulurken, 17 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, harekatın 176'ncı gününe ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Bugün sabah saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmeler kapsamında muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab meskun mahallinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekatın devam ettiği açıklandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 194 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının baskı altına alındığı belirtilen açıklamada, hava kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da 30 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik hava harekatı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hava harekatında teröristlerce barınma amaçlı kullanılan 16 bina, üç karargah binası, bir bombalı araç, 10 savunma mevzisi ve bir silah deposu imha edildi.

Topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 17 DEAŞ terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

BOMBALI ARAÇLA SALDIRI

Saat 09.10 sıralarında ise yaklaşık 10 kişilik terörist grup, bomba yüklü bir araçla El Bab'ın güneyindeki geçici üs bölgesi yakınlarında saldırı düzenledi.

Teröristlerin, dış hatta nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarınca yoğun olarak ateş altına alındığı bildirilirken, yaya olarak saldırı bölgesine gelen ve üzerlerinde canlı bomba yeleği bulunan 8 teröristin öldürüldüğü belirtildi. İçerisinde iki terörist bulunan aracın teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu 7 ÖSO mensubunun şehit olduğu saldırıda, geçici üs bölgesindeki TSK unsurlarının zarar görmediği bildirildi.

Harekat esnasında başka bir bölgede Kirpi aracının devrilmesi sonucu üç askerin hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı ve derhal hastaneye sevk edildiği açıklandı.