Kılıçdaroğlu’nun özel kalemi okyanus ötesinde

CHP'de genel başkan Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan'ın kimselere haber vermeden ABD'ye gitmesi partiyi karıştırdı. Referandum kampanyasının başlamasına sayılı günler kala ABD'nin yolunu tutan Ceylan'ın, okyanus ötesine ne amaçla gittiği ve burada kimlerle görüştüğü merak konusu oldu.
İLGİNÇ İLİŞKİLER
Özel kalem müdürü Tuncay Ceylan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, ByLock'tan tutuklanan başdanışmanı Fatih Gürsul'u partiye getiren adam olarak biliniyor. Ceylan, FETÖ'nün belediyeler imamı olduğu iddiasıyla tutuklanan Erkan Karaarslan ile yakın ilişkisi nedeniyle de sık sık haberlere konu oluyor. Ceylan'ın CHP kulislerini hareketlendiren sürpriz ABD ziyaretini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde mi gerçekleştirdiği ise bilinmiyor. FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın CHP'li belediyelere verdiği sözde danışmanlık hizmetlerine aracılık ettiği iddia edilen özel kalem Ceylan, 2011 yılından beri Kılıçdaroğlu ile çalışıyor. Üniversite eğitimini Almanya'da tamamlayan Ceylan'ın ilginç ilişki ağı partide zaman zaman eleştiri konusu oluyor. Ceylan'ın 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrası FETÖ'den tutuklanan Erkan Karaarslan ile birlikte CHP'li Sarıyer Belediyesi'ne yaptığı ziyaretin resimleri partiyi karıştırmıştı. Gelen tepkiler sonrası MYK kararıyla görevden alındığı iddia edilen Ceylan'a sahip çıkan Kılıçdaroğlu, basın bürosu aracılığıyla " Tuncay Ceylan görevinin başındadır" ifadelerine yer verilen yazılı bir açıklama yaptırmıştı. Ceylan'ın adı CHP liderinin ByLock'tan tutuklanan başdanışmanı Fatuh Gürsul ile de birlikte anılıyor. FETÖ'nün CHP imamı olduğu iddia edilen ve 2015 genel seçimlerinde Elazığ'dan 1'inci sırada milletvekili adayı yapılan Gürsul'u, Kılıçdaroğlu'na tavsiye eden kişinin Tuncay Ceylan olduğu öne sürülüyor.
ATAŞEHİR'DE RESİDENCE DAİRE
Özel Kalem Tuncay Ceylan'ın adı Ataşehir'deki Buz Residence skandalına da karışmıştı. Ataşehir'in CHP'li belediye başkanı Battal İlgezdi ve milletvekili eşi Gamze Akkuş İlgezdi'nin 17 dairesinin olduğu ortaya çıkan Buz Residence'ta, Tuncay Ceylan'ın kardeşi Onur Okay Ceylan'ın da lüks bir dairesi bulunuyor. Onur Okay Ceylan'ın daireyi 6 Şubat 2014 tarihinde alması, Battal İlgezdi'nin belediye başkan adaylığının ise 7 Şubat 2014'te açıklanması CHP kulislerinde "Bu ne tesadüf" yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.
ORTADAN KAYBOLDU
CHP'nin gündemden hiç düşmeyen özel kalem müdürü Tuncay Ceylan'ın geçtiğimiz hafta genel merkezde kimselere haber vermeden ortadan kaybolduğu ve ABD'ye gittiği iddia ediliyor. Ceylan'ı cep telefonundan arayanlar " Şu anda bir yurt dışı numarasını aramaktasınız" uyarısıyla karşılaşıyor. Ancak Ceylan, gelen aramalara cevap vermiyor. Başdanışmanı Fatih Gürsul'un FETÖ'den tutuklanması nedeniyle zor günler geçiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, özel kalem müdürü Ceylan'ın ABD'ye yaptığı sır ziyarete ne tepki vereceği merak konusu oldu. Parti kulislerinde Ceylan'ın ABD'ye Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gitmiş olabileceği yorumları yapılıyor. Bu durumda Ceylan'ın ABD'de kimlerle ve hangi konuları görüştüğü konusu daha da önem kazanıyor.
Yeni Asır
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İSTE SİZE C H P KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE VE KİMSENİN HABERİ YOK EEEEEE KILAVUZU KILIÇDAR OLANIN BURNU BOKDAN KURTULMAZMIS..............................
bırakın şu chp yi niye gitmiş neden gitmiş ne olacak neden olacak ag babalarının yanına gitmiştir genel başkan koltuguna oturan şahıs secimlemi oturdu abd bir gecede monte etti şimdide ag babaları çagırmış olmalıki koşup gitmiştir biraz ülke hakkında bilgi birazda kendi partisi hakkında bilgiler sunmaya gitmiştir bu chp zihniyetinden herşeyi bekleriz çünkü yapılanlar ortada yaptıkları ortada terörle anılmaktan rahatsız olurlar terörüst cenazelerinde göz yaşı döküp omuz verirler iranın safına gecerler rusya kanalına cıkıp ülkeye iftira atarlar CİA kalkıp ülkeden özür diler genel başkanları olacak şahıs hadsizce utanmadan TÜRKİYE deaşa destek veriyor iftirası atar alman medyasına cıkar ülkeyi karalar dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet vardır işleri gücleri ülke menfatine olacak herşeye itiraz etmek ülkenin çıkarlarına karşı çıkmak kukla başka bir şey degiller bu chp zihniyetinden herşey beklenir
chp ,fetönün tam kucağına oturmuş ! danışmanı hapiste ,özel kalem müdürü ABD'ye gitmiş bunlar ajanlık yapıyorlar,yeni talimatlar gelecektir chp'e ..Savcılarımız kk çok dikkatli izlemelidir,çünki çok karanlık biri ve yeri terörist demirtaş'ın yanıdır.
atatürkün partisi teröristerin esiri olmuştur yazık çok yazık
chp fetö = bölücülük
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