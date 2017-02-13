Kılıçdaroğlu’nun özel kalemi okyanus ötesinde

CHP'de genel başkan Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan'ın kimselere haber vermeden ABD'ye gitmesi partiyi karıştırdı. Referandum kampanyasının başlamasına sayılı günler kala ABD'nin yolunu tutan Ceylan'ın, okyanus ötesine ne amaçla gittiği ve burada kimlerle görüştüğü merak konusu oldu.





İLGİNÇ İLİŞKİLER

Özel kalem müdürü Tuncay Ceylan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, ByLock'tan tutuklanan başdanışmanı Fatih Gürsul'u partiye getiren adam olarak biliniyor. Ceylan, FETÖ'nün belediyeler imamı olduğu iddiasıyla tutuklanan Erkan Karaarslan ile yakın ilişkisi nedeniyle de sık sık haberlere konu oluyor. Ceylan'ın CHP kulislerini hareketlendiren sürpriz ABD ziyaretini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde mi gerçekleştirdiği ise bilinmiyor. FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın CHP'li belediyelere verdiği sözde danışmanlık hizmetlerine aracılık ettiği iddia edilen özel kalem Ceylan, 2011 yılından beri Kılıçdaroğlu ile çalışıyor. Üniversite eğitimini Almanya'da tamamlayan Ceylan'ın ilginç ilişki ağı partide zaman zaman eleştiri konusu oluyor. Ceylan'ın 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrası FETÖ'den tutuklanan Erkan Karaarslan ile birlikte CHP'li Sarıyer Belediyesi'ne yaptığı ziyaretin resimleri partiyi karıştırmıştı. Gelen tepkiler sonrası MYK kararıyla görevden alındığı iddia edilen Ceylan'a sahip çıkan Kılıçdaroğlu, basın bürosu aracılığıyla " Tuncay Ceylan görevinin başındadır" ifadelerine yer verilen yazılı bir açıklama yaptırmıştı. Ceylan'ın adı CHP liderinin ByLock'tan tutuklanan başdanışmanı Fatuh Gürsul ile de birlikte anılıyor. FETÖ'nün CHP imamı olduğu iddia edilen ve 2015 genel seçimlerinde Elazığ'dan 1'inci sırada milletvekili adayı yapılan Gürsul'u, Kılıçdaroğlu'na tavsiye eden kişinin Tuncay Ceylan olduğu öne sürülüyor.

ATAŞEHİR'DE RESİDENCE DAİRE

Özel Kalem Tuncay Ceylan'ın adı Ataşehir'deki Buz Residence skandalına da karışmıştı. Ataşehir'in CHP'li belediye başkanı Battal İlgezdi ve milletvekili eşi Gamze Akkuş İlgezdi'nin 17 dairesinin olduğu ortaya çıkan Buz Residence'ta, Tuncay Ceylan'ın kardeşi Onur Okay Ceylan'ın da lüks bir dairesi bulunuyor. Onur Okay Ceylan'ın daireyi 6 Şubat 2014 tarihinde alması, Battal İlgezdi'nin belediye başkan adaylığının ise 7 Şubat 2014'te açıklanması CHP kulislerinde "Bu ne tesadüf" yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.





ORTADAN KAYBOLDU

CHP'nin gündemden hiç düşmeyen özel kalem müdürü Tuncay Ceylan'ın geçtiğimiz hafta genel merkezde kimselere haber vermeden ortadan kaybolduğu ve ABD'ye gittiği iddia ediliyor. Ceylan'ı cep telefonundan arayanlar " Şu anda bir yurt dışı numarasını aramaktasınız" uyarısıyla karşılaşıyor. Ancak Ceylan, gelen aramalara cevap vermiyor. Başdanışmanı Fatih Gürsul'un FETÖ'den tutuklanması nedeniyle zor günler geçiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, özel kalem müdürü Ceylan'ın ABD'ye yaptığı sır ziyarete ne tepki vereceği merak konusu oldu. Parti kulislerinde Ceylan'ın ABD'ye Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gitmiş olabileceği yorumları yapılıyor. Bu durumda Ceylan'ın ABD'de kimlerle ve hangi konuları görüştüğü konusu daha da önem kazanıyor.



Yeni Asır