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lular dikkat! Seferler durdu

Kazlıçeşme-Ayrılık Çeşmesi arasındaki seferler, yaşanan teknik arıza nedeniyle kısa süre durduruldu. Daha sonra yeniden başlayan seferler, gecikmeli olarak yapılmaya devam ediyor.

İstanbullular dikkat! Seferler durdu

seferlerinde, teknik arıza nedeniyle gecikmeler meydana geliyor.

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme-Ayrılık Çeşmesi arasındaki seferler, yaşanan teknik arıza nedeniyle kısa süre durduruldu. Daha sonra yeniden başlayan seferler, gecikmeli olarak yapılmaya devam ediyor.

Teknik arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi 19:24
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