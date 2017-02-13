İstanbullular dikkat! Seferler durdu

Marmaray seferlerinde, teknik arıza nedeniyle gecikmeler meydana geliyor.
Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme-Ayrılık Çeşmesi arasındaki seferler, yaşanan teknik arıza nedeniyle kısa süre durduruldu. Daha sonra yeniden başlayan seferler, gecikmeli olarak yapılmaya devam ediyor.
Teknik arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
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