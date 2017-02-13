İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 70 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelecek günlerde PKK mensuplarınca kent genelinde bombalı, silahlı veya molotofkokteylli saldırılar düzenleneceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 104 örgüt üyesinin yakalanması için 104 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, zanlılardan 70'i gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi ve örgütsel doküman ile şifrelenmiş dijital malzemeler ele geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Diğer 34 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
kalan karakter 1000
idam edin ,,,bunlarinin arayani sorani yoktur zaten
göz açtırmayın pisliklere idamı getirin ancak o caydırıcvı olur
idam getirilmeli yoksa terör bitmez.
idam acil gelmeli bu pislikler idam edilmeli.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.