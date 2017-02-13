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İstanbul'da dev operasyonu

Terör örgütü 'ya yönelik 104 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 70 zanlı gözaltına alındı

İstanbulda dev PKK operasyonu

İstanbul'da terör örgütü 'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 70 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelecek günlerde PKK mensuplarınca kent genelinde bombalı, silahlı veya molotofkokteylli saldırılar düzenleneceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 104 örgüt üyesinin yakalanması için 104 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, zanlılardan 70'i gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi ve örgütsel doküman ile şifrelenmiş dijital malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Diğer 34 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi 07:31
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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Mustafa Kemal Mustafa Kemal

idam edin ,,,bunlarinin arayani sorani yoktur zaten

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2017 14:40
ihsan ihsan

göz açtırmayın pisliklere idamı getirin ancak o caydırıcvı olur

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 13.02.2017 08:38
oktay oktay

idam getirilmeli yoksa terör bitmez.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 13.02.2017 07:57
VATANDAŞ VATANDAŞ

idam acil gelmeli bu pislikler idam edilmeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 13.02.2017 07:37
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