İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, son bir haftada Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca 250 operasyon gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 520 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 26'sının tutuklandığını bildirdi.



"FETÖ/PDY'DEN 147 KİŞİ TUTUKLANDI"

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 45 kişinin gözaltına alındığı, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, 792 kişinin gözaltına alınarak bunlardan 147'sinin tutuklandığı ifade edildi. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 6 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.



​"9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Açıklamada, ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 1'i ölü, 1'i yaralı, 6'sı sağ yakalanan, 1'i teslim olan olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Yürütülen bu operasyonlar neticesinde; teröristler tarafından kullanılan 4 ilde (Tunceli-6, Bitlis-1, Hatay-1, Diyarbakır-7) 15 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş; tuzaklanan 21 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş, 625 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 12'si ağır ve uzun namlulu (1 Roketatar, 1 Bixi, 9 Kaleşnikov, 1 M-16) olmak üzere toplam 32 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir."

Piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi



​Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 74 ilde gerçekleştirilen 556 operasyonda; piyasa değeri 18 milyon 365 bin 100 TL olan; 3 ton 636 kg Esrar, 4 kg Kokain, 43 kg 534 gram Eroin, 11 bin 624 adet uyuşturucu hap, 2 kg 729 gram Metamfetamin, 1 kg 745 gram Sentetik Kannabinoid, 7 bin 285 adet kenevir bitkisi ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca piyasa değeri 6 milyon 550 bin 640 TL olan; 91 bin 400 adet kaçak sigara, 77 bin 110 litre akaryakıtın ele geçirildiği bilgisi verildi. Bu operasyonlar kapsamında 868 kişi gözaltına alındı, bunlardan 39'u tutuklandı.



"3 BİN 49 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI"

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 134'ü denizlerde olmak üzere 3 bin 49 düzensiz göçmenin yakalandığı, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 95 organizatör yakalanarak gözaltına alındığı, bunlardan 33'ünün tutuklandığı öğrenildi.