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'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

ile bağlantıları bulunduğu için meslekten ihraç edilen eski bakanlık çalışanları, eşleriyle Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı. Haklarında yakalama kararı olduğu ortaya çıkan FETÖ'cüleri bölgedeki avcılar ihbar etti.

FETÖcüler Yunanistana kaçarken yakalandı

Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki avcıların ihbarı üzerine Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü yakınlarında yaptıkları kontrolde, eski Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı personeli B.K, eski akademisyen eşi V.K. ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında eski iç denetçi A.T.Ç ile eski doktor eşi T.Ç'yi yanlarında çocuklarıyla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanırken gözaltına aldı.

Ekipler, iki aileye yardım ettiği belirlenen taksi şöförü A.E'yi de gözaltına alırken, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 4 bin avro ve 2 bin lira ele geçirildi.

Yunanistan'a geçmek için bölgede bot arayışı içerisinde oldukları belirlenen şüphelilerin yanlarındaki 4 çocuk ise yakınlarına teslim edilmek üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler, Uzunköprü Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüphelilerden B.K. hastaneye getirildiği sırada bir gazetecinin "Neden Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna "İşsizim, iş vermiyorlar" cevabını verdi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

/PDY ile bağlantıları olduğu iddia edilen T.Ç. ve B.K'nın haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi 12:45
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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aozdemir aozdemir

şerefsizler kaçacak delik arayacaklar, hain köpekler

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evet0
hayır0
cevapla 13.02.2017 15:40
vatan vatan

Simdiye kadar bunlar Amerikadaki Dedelerini hem gammazlikla hemde finanzal olarak desteklediler ve onu saraylarda beslediler. Simdi de dedeleri onlari beslesin bakalim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2017 15:18
HAMZA HAMZA

GÖRDÜĞÜNÜZ YERDE GEBERTİN BU SATILIK KÖPEKLERİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.02.2017 15:08
jale jale

Paraleller pişkin pişkin,hayasızca himmet/nakit/gayri nakit/maden isterler.ve bu hususta yorulmaz tiryakilerdir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 13.02.2017 13:46
jale jale

Paraleller para ile yatıp para ile kalkarlar,hep aldatırlar.Akıllılar ya ...

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 13.02.2017 13:42
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