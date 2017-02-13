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- ortaklığı bir kez daha deşifre oldu

Bingöl'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüphelinin telefonundan 'nün şifreli haberleşme programı çıktı.

FETÖ-DEAŞ ortaklığı bir kez daha deşifre oldu

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü 'a yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütünün () şifreli haberleşme programı ""u kullandığı belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ'e yönelik operasyonlarda gözaltına alınan R.H. ve S.Ş'nin kullandığı cep telefonu hatlarında inceleme yapıldı.

İncelemeler sonrasında iki şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.

DEAŞ terör örgütüne yardım niteliğinde eylemlerde bulunan şüphelilerin, sosyal paylaşım sitelerinden de örgütü destekleyen paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

Şüphelilerin gözaltındaki sorgu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi 15:37
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