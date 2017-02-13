Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan operasyonlarda bir askerimiz şehit olurken 4 asker de yaralandı. Konuya ilişkin TSK'dan yapılan açıklamada;

"Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 13 Şubat 2017 tarihinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



ÖSO MENSUPLARI DA YARALANDI

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla girilen çatışmalarda yaralanan 9 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyesi ile bir çocuk, Kilis'te tedavi altına alındı.

Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'lılarla çıkan çatışmalarda yaralanan 10 kişi, Türkiye sınırına getirildi. Sağlık ekiplerince sınırdan alınan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.