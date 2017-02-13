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'dan acı haber

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında bir askerimiz şehit oldu 4 asker de yaralandı.

El Babdan acı haber

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan operasyonlarda bir askerimiz şehit olurken 4 asker de yaralandı. Konuya ilişkin TSK'dan yapılan açıklamada;
"Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 13 Şubat 2017 tarihinde terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

ÖSO MENSUPLARI DA YARALANDI
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla girilen çatışmalarda yaralanan 9 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyesi ile bir çocuk, Kilis'te tedavi altına alındı.

Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'lılarla çıkan çatışmalarda yaralanan 10 kişi, Türkiye sınırına getirildi. Sağlık ekiplerince sınırdan alınan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi 16:39
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