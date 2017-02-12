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Türk jetleri lerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü 'a yönelik Suriye'nin kentinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, teröristler tarafından etkin olarak kullanılan çok sayıda imha edildi.

Türk jetleri DEAŞ tünellerini vurdu

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında, terör örgütü 'a ait hedeflere yönelik hava harekatı düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları, teröristlerin yoğun şekilde kullandığı bazı leri bombaladı.

Fırat Nehri'nin suyunu tarım arazilerine taşımak için yaklaşık 15 yıl önce oluşturulan tünellerin imha edilmesiyle hareket kabiliyeti azalan terör örgütü DEAŞ'ın, büyük zarar gördüğü kaydedildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 207 hedef vuruldu


DEAŞ'LI TERÖRİSTLER AĞIR DARBE ALDI
Yapılan hava harekatları neticesinde DEAŞ'lı teröristlerin ağır bir darbe aldığı kaydedildi. Askeri kaynaklardan paylaşılan görüntülerde, tünellerin içerinden detaylar aktarıldı.

TSK, DEAŞ tünellerini vurdu
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  • 12 Şubat 2017, Pazar 19:28
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