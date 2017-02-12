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hedefleri yerle bir edildi

Suriye'de sürdürülen 'nda, terör örgütü 'a ait 207 hedef karadan ve havadan ateş altına alınırken, 42 terörist etkisiz hale getirildi.  ​

El Babda terör örgütüne ağır darbe!
Geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan ve 173'üncü gününe giren 'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri 'ın ele geçirilmesine yönelik ilerleyişini sürdürdü. Terör örgütü 'a ait 174 hedef karadan, 33 hedef ise havadan ateş altına alındı. Karadan ve havadan yapılan müdahale ile çıkan çatışmalarda 42 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

42 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
"Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 174 DEAŞ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçakları tarafından da 33 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerin barınma maksatlı kullandığı 31 bina, 1 silahlı araç ve 1 araç imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 42 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir."
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  • 12 Şubat 2017, Pazar 10:48
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