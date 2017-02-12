Müge Anlı 'ya, insan kaçakçılarıyla canlı bağlantı yaptı diye RTÜK tarafından verilen 1 milyon 320 bin lira ceza nın ardından 'İsyanımdır' başlığıyla bir yazı kaleme almıştım.Şöyle demiştim:"İzdivaç programı adı altında evlilik müessesinin kutsallığını 'SGK'sı var mı?' sığlığına indirgeyenlere, tüm yasaları ayaklar altına alıp izleyicileri reklam kemendiyle boğanlara, haber bültenlerinde şehit ailelerinin acısından reyting damıtanlara, sunduğu bültende PKK'ya teşekkür eden anchorman'lere ceza yok, neredeyse her hafta bir azılı suçluyu adalete teslim eden Müge Anlı'ya RTÜK'ten 1 milyon 320 bin lira ceza ha! Hadi oradan!.. Peki Müge ne yapmış?Seri katili Yunan adalarına kaçırmamak için aralarında anlaşan insan kaçakçılarından birini telefonla canlı yayına bağlamış!.. Eğer içinde toplumsal bir fayda varsa, devletin görevlileri bile gerekirse en azılı katillerle İmralı'da, Kandil'de görüşüyor. Hatırlatırım!"RTÜK yeniden toplandı.Kendi deyimleriyle 'tekrir-i müzakere' (yeniden görüşme, tartışma) yaptı. Müge Anlı'ya kesilen 1 milyon 320 bin liralık cezayı kaldırdı; tarihinde ilk kez yaptığı bir uygulama ile... Garip kulunuza da 'Aklın yolu bir' diye yazmak kaldı... Yüksel Aytuğ/Günaydın

YİNE GÜNDEM BELİRLEDİ

Televizyon kanallarında gündüz kuşağında yayımlanan aktüel-kadın programları büyük bir kitle tarafından merak ve ilgi ile izlenirken, Müge Anlı'nın hazırlayıp sunduğu "Müge Anlı ile Tatlı Sert"in en çok konuşulan aktüel-kadın programı olduğu belirlendi. Medya Takip Ajansı, Interpress tarafından her ay televizyon programlarının basında çıkan haberlerinin takip edildiği haber araştırmasına göre, ocak ayında hakkında çıkan toplam 121 haberle "Müge Anlı ile Tatlı Sert"in açık ara zirvede olduğu tespit edildi.