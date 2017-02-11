YSK referandum tarihini açıkladı!

YSK Başkanı Sadi Güven, Anayasa değişikliğini öngören referandumun 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacağını açıkladı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Anayasa değişikliği kanunu bugün Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

EVET BEYAZ ZEMİNE BASILACAK

Referandum oylamasında ''Evet'' mührünün beyaz zemine ''Hayır'' mührünün ise kahverengi zemine basılacağı belirtildi.

10 PARTİ SANDIK BAŞINDA OLACAK

Sandık başlarında 10 partinin görevlilerinin bulunabileceği açıklandı.

LİSTELER 18 ŞUBAT'TA ASKIYA ÇIKACAK

Seçmen listelerinin 18 Şubat'ta askıya çıkarılıp, 26 Şubat'ta askından indirileceğini bildiren Güven, "Seçim takvimi 16 Şubat tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Hazırlanan seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri, 18 Şubat Cumartesi günü askıya çıkarılacak, 26 Şubat Pazar günü askıdan indirilecektir. Kayıtlarında yanlışlık, eksiklik, nüfus alan bilgisi değişikliği bulunan, askı süresi içinde yerleşim adresini değiştiren veya seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayanlar nüfustan alacakları adres değişikliği uygunluğu belgesiyle İlçe Seçim Kurulu'na başvuracak. İlçe uygun görürse nüfus müdürlüğünde tescil edilmiş adresi, karar üzerine seçmen kütüğüne işlenecektir" diye konuştu.

"YURT İÇİNDE KURULACAK SANDIK SAYISI YAKLAŞIK 164 BİN"

Seçmen ve sandık sayıları hakkında da bilgi veren Güven, "Bugün itibariyle yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayımız 55 milyon 336 bin 960, yurt içinde kurulacak sandık sayısı yaklaşık 164 bin, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayımız 2 milyon 929 bin 389'dur.

YURT DIŞINDA TEK SEÇİM ÇEVRESİ

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlere halk oylamasında 57 ülke 119 temsilcilikte ve 32 gümrük kapısında kurulacak sandıklarda oy kullandırılması planlanmaktadır. Belki birkaç ülke ve temsilcilikte değişiklik yapabiliriz. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında veya yurt dışı temsilciliklerde kurulan sandıklarda oy kullanması arasında hiçbir fark bulunmadığından, yurt dışı seçmen kütüğü bu seçimde tek seçim çevresi olarak oluşturulmuştur. Böylece yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler bağlı bulundukları temsilcilik görev çevrelerinde kurulan sandıklarda veya oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde kurulan sandıklarda oylarını kullanabileceklerdir" ifadelerini kaydetti.

