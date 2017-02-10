Cumhuriyet'ten tam gaz algı operasyonu!

Fetullahçı Terör Örgütü ve PKK'nın medya tetikçiliğini yapan Cumhuriyet gazetesi Türkiye'de kaos çıksın diye ne yapacağını şaşırdı. Gazetenin internet sitesi Aleviler üzerinden algı operasyonu yaptı.



PROVOKASYONDA HIZ KESMİYORLAR

Türkiye düşmanı Cumhuriyet gazetesi, cemevinde Down Sendromlu bir çocuğun çıkardığı yangını sanki cemevini ateşe vermişler şeklinde bir haber yayımladı. Yalan haberlerle Alevileri kışkırtmak için uğraşan Cumhuriyet, Türkiye'de mezhep çatışması yaratmak için algı operasyonu yapıyor.



Cumhuriyet haberi twitter adresinden şu şekilde paylaştı:





VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilik tarafından yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Sosyal medyada 'Erzincan'da Cemevi Yakıldı' şeklinde çıkan haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur. 9 Şubat günü saat 14.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezi, 110 İtfaiye Müdürlüğü tarafından 156 Jandarma ihbar hattı aranarak, Gani Efendi Köyünde bulunan Cemevinde yangın olduğu bildirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz ve itfaiye marifetiyle Gani Efendi Köyü Cemevi'nde yapılan incelemede, Cemevinin yan eklentisinde bulunan kitaplık ve işçilere ait malzemelerin konulduğu bölmenin yandığı tespit edilmiştir. Erzincan itfaiyesi tarafından yanan odanın içerisi söndürülmüştür. İbadethane olarak kullanılan kısmın söz konusu odadan ayrı olduğu, herhangi bir zarar ve ziyanın olmadığı görülmüştür. Yapılan araştırmalar neticesinde, olayın failinin U.T isimli 14 yaşında Down Sendromlu ve engelli bir çocuk olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilmiştir."