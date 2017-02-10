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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından referandum süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin yönetim sistemini değiştirme konusunda bugün önemli bir kavşağa ulaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan referandum mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben 16 Nisan'da tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için evet diyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından referandum süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirme konusunda bugün önemli bir kavşağa ulaştığını belirterek, "16 Nisan'da yönetim sistemimizi değiştirmek için millet olarak sandık başına gideceğiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da milletimizin iradesinin ve kararının başımızın üstünde yeri vardır. Ben 16 Nisan'da tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için evet diyorum" dedi.
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  • 10 Şubat 2017, Cuma 20:07
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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benya benya

TÜRKIYEMIZI SEVIYORUZ BUNUN ICIN EVEET DIYORUZ. HAYIRCILARDAN HAYIR GELMEZ EVEET DIYORUZ DURMAK YOK YOLUMUZA DEVAM EDIYORUZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.02.2017 21:31
vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

asaletin yeter tabibikide 7 sulalemle beraber eveeeeeeeeeeet

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.02.2017 21:27
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