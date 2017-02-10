Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından referandum süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirme konusunda bugün önemli bir kavşağa ulaştığını belirterek, "16 Nisan'da yönetim sistemimizi değiştirmek için millet olarak sandık başına gideceğiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da milletimizin iradesinin ve kararının başımızın üstünde yeri vardır. Ben 16 Nisan'da tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için evet diyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından referandum süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin yönetim sistemini değiştirme konusunda bugün önemli bir kavşağa ulaştığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından referandum süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirme konusunda bugün önemli bir kavşağa ulaştığını belirterek, "16 Nisan'da yönetim sistemimizi değiştirmek için millet olarak sandık başına gideceğiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da milletimizin iradesinin ve kararının başımızın üstünde yeri vardır. Ben 16 Nisan'da tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için evet diyorum" dedi.
Etiketler: Receop Tayyip Erdoğan
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TÜRKIYEMIZI SEVIYORUZ BUNUN ICIN EVEET DIYORUZ. HAYIRCILARDAN HAYIR GELMEZ EVEET DIYORUZ DURMAK YOK YOLUMUZA DEVAM EDIYORUZ.
asaletin yeter tabibikide 7 sulalemle beraber eveeeeeeeeeeet
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