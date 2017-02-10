Bakan Albayrak: İki büyük yatırım geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama açılış töreninde konuştu. Albayrak, "Ülkemizin stratejik konumunun avantajlarını kullanarak 3 ana kriter üzerine bir strateji belirledik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ. ...

Bu şartlara uyan her projeye ortak olacağımızı bildirdik. Bunlardan bir tanesi olan Türk Akımı projesini Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde geçtiğimiz Ekim ayında imzaladık. Yüzer Enerji Teknolojilerinde de geçtiğimiz Aralık ayında İzmir Aliağa'da önemli bir tesis açtık. Bugün bu çalışmalara ek olarak işte Sultan Hanındaki doğalgaz depolama alanının açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm ekibimizle özverili bir mesai ortaya koyuyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerjinin artırılması öncelikli hedefimiz. Bu kategorinin payını artırmayı amaçladık. 2016 yılında yerli kaynakların üretimdeki payını yüzde 49,3'e çıkararak rekor kırdık. Kömür rezervlerimizi değerlendirmeye başladık. Yatırımcının işini kolaylaştıran bir sistem kuruyoruz. Son teknoloji termik santral kuruyoruz. Aynı şekilde iş sağlığı ve güvenliği taviz vermediğimiz diğer alan.

ÇOK ÖNEMLİ İKİ BÜYÜK YATIRIM GELİYOR

2016 yılında bir önceki yıla kıyasla yenilenebilir enerji payını yüzde 31'in üzerine taşıdık. Tüm izinleri alınmış, alt yapısı tamamlanmış, projelerin hayata geçmesini teşvik edecek bir modelle bir yatırım alt yapısı oluşturduk. İnşallah bu alanda güneş ve rüzgar enerjisinde çok önemli iki büyük yatırımı hayata geçiriyoruz. Her şey Türkiye için yola çıkarken üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. 15 Temmuz'da bir kez daha gördük ki Türkiye'nin diz çökmesi milleitn boyun eğmesi için maşaları tutan eler hep tetikte bekliyor. Bu millete yol çizmeye çalışanlara karşı ülkemizi çok daha güçlü kılarak cevap vereceğiz: Biz güçlü oldukça dünyanın tüm köşesindeki mazlumlar güçlü oluyor.