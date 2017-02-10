Bahçeli referandum sloganını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi kuruluşunun 48'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , kuruluş kutlamaları çerçevesinde partisini izleyen gazetecilerle bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesine ilişkin soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı, görüşmede anayasa değişiklik sürecinin ve Türkiye gündemindeki başlıkların ele alındığını belirtti.

Gazetecilerin Bahçeli'nin referanduma ilişkin değerlendirmelerinde "Ülkenin bekası" vurgusu yaptığını hatırlattı ve "Hayır çıkarsa, bu sistem geçmezse ne olur?" diye sordu. Bahçeli'nin yanıtı şöyle oldu: "Karmakarışık olur Türkiye. Bundan yararlanmak isteyen çevreler çıkabilir."



Referandum kampanyasında kendisinin de mitingler düzenleyeceğini söyleyen Bahçeli, "Biz gidip 'evet' i anlatmazsak kimse 'evet' demez. Karar verdiğin bir şeyi yapacaksın" diye konuştu.

MHP referandum sürecinde partisinin izleyeceği stratejiyi haftasonunda Konya'da yapılacak toplantıda belirleyecek. Bu süreçte kullanılacak sloganlardan birini grup toplantısında açıklayan MHP Genel Başkanı, hafta sonunu beklemeden referandumda kullanılacak sloganlardan bir diğerini ise gazetecilere açıkladı:"Bu ülke için vazgeçilmez bir yeminimiz vardır. Onun için Evet"Bahçeli bir soru üzerine Konya'daki parti toplantısına Meclis'te anayasa değişikliği için "Hayır" oyu veren milletvekillerinin katılmayacağını da belirtti.Bahçeli'nin gazetecilerle yaptığı toplantıda Gülen yapılanmasına ilişkin yaptığı zürafa benzetmesi de dikkat çekiciydi."Şimdiki haliyle FETÖ zürafa gibidir. Tanıması kolay ama tanımlanması zor. Zürafayı gördüğün zaman nedir dendiğinde anlatmak çok zordur."Gazetecilerin gündemdeki diğer başlıklara ilişkin sorularını da yanıtlayan MHP Genel Başkanı, ekonomideki gelişmelerin çok dikkatle izlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar bozdurma çağrısının hatırlatılması üzerine ise MHP lideri kendisinin elindeki doları çok daha önce bozdurduğunu söyledi."Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir öneri yapmadan önce bir miktar dolarım vardı, bozdurdum. Hepsi 1050 dolardı, o gün 3 bin küsür lira yapıyordu. O para da hala çekmecemde duruyor. Kur çok düşüktü. İhtiyacım yoktu ama herhalde bir dolar alerjisi oldu, elden çıksın dedim."Varlık Fonu'na ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadığından değerlendirme yapmak için erken olduğunu söyleyen MHP Genel Başkanı, akademisyenlerin ihracı ile ilgili tartışmalar için ise "Bazı uygulamalar her devlet tarafından yapılır. Uygulamanın sonucu görmek için adalet mekanizmasının harekete geçmesi lazım. Üniversite geçmişten bu yana çok önemli. Ama üyelerin hepsinin masum olduğunu söylemek yanlış olur. Bunu eski bir öğretim üyesi olarak söylüyorum" dedi.