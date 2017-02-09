Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilk resmi görüşme dün telefonla yapıldı.. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin oldukça samimi ve olumlu bir atmosferde gerçekleştiği ifade edildi.

1- YAKIN İŞBİRLİĞİ KURULUYOR

Erdoğan'ın "başkanlık görevinde başarı dilediği" Trump, Türkiye için "stratejik ortak ve müttefiklik" vurgusunun altını çizdi. Trump, bölgesel konularda daha yakın işbirliği içinde olmak istediklerini söyledi.

2- YPG'Yİ DESTEKLEMEYİN

İki lider, "terörizmin her türlüsüne karşı birlikte mücadeleye devam" konusunda kararlılıklarını yineledi. Erdoğan'ın, "ABD'nin PYD-YPG'ye destek vermemesi gerektiğini" söylediği öğrenildi.

3- YANIMIZDA DURUN

Erdoğan'ın, "ABD'nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almasını bekliyoruz" dediği bildirildi. Bu kapsamda teröristbaşı Gülen'in iadesine yönelik adımların hızlandırılması isteniyor.

4- RAKKA'YA ORTAK MÜDAHALE

Erdoğan, terörden arındırılmış güvenli bölgenin önemine işaret ederek, bu konudaki beklentiyi aktardı. iiki liderin, El Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldığı öğrenildi.

5- EKONOMİK ORTAKLIK

Görüşmede sadece siyasi ilişkilerin değil, ekonomik ilişkilerin de daha da geliştirilmesi noktasında atılabilecek adımlar değerlendirildi. Mevcut ticaret hacminin yetersiz olduğuna dikkat çekildi.

6. YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK

İki lider, en kısa zamanda görüşmek konusunda mutabık kaldı. Trump yönetiminden ilk üst düzey ziyareti ise CIA Direktörü Mike Pompeo'nun gerçekleştirmesi kararlaştırıldı.

DOST VE DÜŞMAN DEĞİŞİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden önce sinyalini verdiği şekilde 20 Ocak'tan itibaren ülkesine içeride ve dışarıda farklı bir pozisyon kazandırıyor. Barack Obama döneminde Rusya ile donma noktasına gelen ilişkileri düzeltmek isteyen Trump, Türkiye ile gerilen ilişkileri de tamir ederek, ortadoğu'da ortak hareket etmeyi amaçlıyor.

ÇİN VE AB İLE GERGİN

Beyaz Saray'da ilk olarak İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşen ve adayla iyi ilişkiler kurmayı vaat eden Trump buna karşın Almanya ve Avrupa Birliği konusunda mesafeli. Tüm küresel kurumlara soğuk mesajlar veren Trump yönetimi BM ve NATO'yu da değiştireceği benziyor. Trump'ın Asya'da ise özellikle Çin'le ilişkileri gerginleştirecek adımları hızlandırması bekleniyor.

EN VERİMLİ GÖRÜŞMESİ ERDOĞAN'LA

Trump: Bugüne kadarki en samimi ve verimli görüşmeydi. Erdoğan'ın taleplerine cevap vermeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme Beyaz Saray'da büyük etki yarattı. Beyaz Saray yetkililerinin görüşmenin ardından Trump'ın, "Bugüne kadarki en samimi ve verimli görüşmeydi. Erdoğan, Ortadoğu'da merkezde olmalı, onun ve ülkesinin taleplerine cevap vermeliyiz. Ve şunu kabul etmeliyiz, Erdoğan ülkesiyle güçlü bir lider. Böyle değilmiş gibi davranamayız" dediği öğrenildi.

TÜRKİYE'NİN TAVSİYELERİ ÖNEMLİ

Öte yandan telefonda, Suriye gibi Ortadoğu'yu yakından ilgilendiren konular konuşulurken, Donald Trump'ın ve ekibinin, bu konuda, "Ortadoğu hassas bir bölge ve Türkiye Ortadoğu'ya bizden daha çok hakim. Bu konuda Türkiye'nin tavsiylerini dikkate almalıyız. Gerekirse, Türkiye'yi merkeze koyup, onların oluşturduğu stratejilere sadık kalmalıyız" yorumunu yaptığı öğrenildi.

FETÖ'YE KÖTÜ HABER

Teröristbaşı Gülen için rapor istedi



Türkiye'nin Gülen ısrarı, Trump ile yapılan telefon görüşmesinde de gündeme gelirken, Trump, görüşmenin ardından bir talimat vererek, bu konuda ekibi tarafından detaylı bir şekilde bilgilendirilmek istendiğini ve bu konunun programına dahil edilmesini istediğini belirtti.

DESTEK SÖYLEMLERİ

DEAŞ konusu da telefonda gündeme gelirken, Trump, çoğu devlet liderinin aksine, DEAŞ konusunda Türkiye'nin yeterince mücadele ettiğini ve DEAŞ'I hiçbir şekilde desteklediğine inanmadığı, görüşünü de ekibiyle paylaştı.

YENİ DÖNEMİN SİNYALİ OLARAK İLK SOMUT ADIMLAR

CIA şefinin ilk ziyareti Türkiye'ye

CIA Direktörü Pompeo'nun bugünkü ziyaretinde FETÖ, DEAŞ ve PKK/PYD ile mücadele görüşelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'la ilk görüşmesinin ardından jet ziyaret bugün gerçekleşecek. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) yeni Direktörü Mike Pompeo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Ziyaretin öncelikli gündem maddelerinden biri FETÖ ile mücadele olacak.

BELGELERLE KARŞILANACAK

ABD'deki FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili gecikmeden rahatsız olan Ankara, Pompeo'ya da, hem darbe girişimine ilişkin bilgi ve belgeleri iletecek hem de Gülen'in dünya genelinde nasıl bir tehdit olduğunu aktaracak. Tutuklama ve iade süreçlerine ilişkin iki ülke arasındaki anlaşmalar da masada olacak.

TERÖRE KARŞI ZİRVE

PYD-YPG hassasiyeti

Türkiye'nin, Pompeo'ya hassasiyetini ileteceği ikinci konu PYD-YPG hassasiyeti olacak. Erdoğan-Trump görüşmesinde ele alınan "terörden arındırılmış güvenli bölge", "El Bab ve Rakka operasyonu", DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele dahil olmak üzere, askeri konularda da Pompeo'yla değerlendirmeler yapılacak.

ZAMANLAMASI ÖNEMLİ

Ankara, ziyaretin hem zamanlamasının hem de niteliğinin önemine dikkat çekiyor. Yeni iş başına gelen yönetimden güvenlikle ilgili en üst düzey isimlerden birinin, ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmasının yanı sıra, mesajların ilk elden iletilmesinin sadece ikili ilişkiler bakımından değil, bölgedeki gelişmeler bakımından da önem taşıdığının altı çiziliyor. Yeni CIA Direktörü Pompeo, İran karşıtı fikirleriyle tanınıyor. (Akşam)