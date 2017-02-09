İngiliz medyasında, ülkede faaliyet gösteren firmaların Türkiye'deki tedarikçilerinde Suriyeli çocukların çalıştırıldığına dair iddialar yer almaya devam ederken, İngiliz parlamenterlerden oluşan heyet TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonunu ziyaret etti. Komisyon üyeleri, "ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli çocukların çalıştırılmaları yoluyla istismar edildiği yönündeki" iddiaları soran heyetle, konuya ilişkin bilgi notunu paylaştı.
Bilgi notunda Suriyeli ile Türk çocuklar arasında ayrım yapılmadığı ve bu çocukların çalıştırılmalarının da yasak olduğu vurgulandı. Sayısal verilerin de paylaşıldığı bilgi notunda, Türkiye'de geçen yıl yapılan 20 bin 277 denetimde, 15 yaş altı 25 çocuk tespit edildiği belirtildi. Geçen yıl yapılan 11 bin 805 ihbardan yalnızca üçünün "mevzuata aykırı çocuk işçi çalıştırılması" konusunda olduğuna işaret edilen notta, bu rakamın, Türkiye'nin çocuk işçiliğine karşı yaptığı mücadelenin etkisini gösterdiği vurgulandı. Notta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, iddialara konu iş yerlerinin neresi olduğunu iletmesi halinde araştırılıp işlem yapılacağını bildirdiği İngiliz haber kuruluşu BBC'nin, bu talebi karşılamadığı belirtildi.
Uluslararası çaptaki dev giyim şirketlerince Suriyeli çocukların istismar edilmesini Türkiye'nin kabul edemeyeceği vurgulanan notta, çocuk işçiliğinin kolektif mücadele gerektiren bir konu olduğu, BBC'nin bilgileri paylaşması halinde gerekli denetim ve müeyyidelerin uygulanacağı kaydedildi.
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