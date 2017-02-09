Başbakan Yıldırım ve Bahçeli görüşmesi sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Çankaya Köşkü'nde, saat 15.20'de başlayan görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.



Anayasa çalışmaları süresince iki isim dört kez bir araya gelmişti. Anayasa değişiklik teklifinin Meclis'te kabul edilmesinden sonraki ilk buluşma olarak dikkat çekiyor.



