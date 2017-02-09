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ve Bahçeli görüşmesi sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri 'nde görüştü.

Başbakan Yıldırım ve Bahçeli görüşmesi sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı 'nin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

'nde, saat 15.20'de başlayan görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Anayasa çalışmaları süresince iki isim dört kez bir araya gelmişti. Anayasa değişiklik teklifinin Meclis'te kabul edilmesinden sonraki ilk buluşma olarak dikkat çekiyor.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe 16:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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MURAT MURAT

bunlar adam gibi adam

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 09.02.2017 17:32
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