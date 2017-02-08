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'ı kuşattı

, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında bölgesinde kritik tepeleri ele geçirdi.

Bordo bereliler kritik tepeleri ele geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, 'ın kontrolü için dün gece başlanan operasyonlar sonucu strateji̇k öneme sahip tepelerin 'nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiği bildirildi.

254 HEDEF VURULDU, 58 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Harekat kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait 254 hedef vuruldu, 58 terörist etkisiz hale getirildi.
Koalisyon güçlerince El Bab'a düzenlenen 7 hava harekatında ise 13 hedef imha edildi.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba 10:24
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Yusuf Yusuf

Ey Hz. Muhammed'in ordusu dualarımız sizinle ne mutluki size Ne güzel ordu ne güzel komutan denmiş.Daha bundan büyük bir övgü olabilirmi Rabbim kefereye korku salsın.Sizinde yar ve yardımcınız olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 08.02.2017 10:34
Ahmet Ahmet

Millet olarak aslanlarımızı tebrik ediyoruz Allah sizleri daima zaferlerle donatsın İnşallah dualarımız ve desteklerimiz her zaman sizlerledir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 08.02.2017 10:29
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