FETÖ silah fabrikası aldı!

FETÖ'ye mali destek veren Güney Afrika-Türk İşadamları Derneği'nin üyesi Serhat Bayoğlu ile SATBA'nın eski başkanı kardeşi Vuslat Bayoğlu'nun ülkedeki bir silah fabrikasını satın aldığı ortaya çıktı. Milkor adındaki firmanın silahlı zırhlı araçtan, bomba atara, mayından uzun namlulu silahlar hatta elektronik savaş sistemleri bile üreten fabrikanın satış ağında terör örgütü PKK ve DEAŞ'ın faaliyet gösterdiği ülkeler de bulunuyor. İstihbarat kaynakları FETÖ'nün bu fabrikada üreteceği silahları yasa dışı yollarla PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine aktaracağını değerlendiriyor.

GÜNEY AFRİKA KARIŞTI

Silah fabrikasının şaibeli şekilde satışı Güney Afrika'yı karıştırdı. Gündem olan konuyla ilgili eski Adalet Bakanı ve ülkedeki silah firmalarının kontrolünü sağlayan 'Ulusal Konvansiyonel Silahlar Kontrol Komitesi – NCACC) Başkanı Jeff Radebe, FETÖ'cülerin silah firmasını satın aldıklarından haberleri olmadığını ve soruşturma başlatıldığını kaydetti. Radebe, Pretoria şehrinde bulunan Milkor Zırhlı Araçlar firmasının ayrıca NCACC'ye kayıtlı olmadığını da açıkladı. Ulusal Yargılama Otoritesi Sözcüsü Luvuyo Mfaku firmanın müfettişler tarafından soruşturulmaya başlandığını açıkladı.

SAVAŞ SİLAHLARI

Milkor silah fabrikasının üretim ağında silahlandırılabilir zırhlı araçlar, her türlü mühimmat, uzun namlulu otomatik silahlar, bomba atar, mayın hatta elektronik savaş sistemleri bile bulunuyor. Uzmanlar bu silahların terör örgütlerinin eline geçmesinin büyük tehlike yaratacağını söylüyor.

TERÖRİSTLERE SATACAKLAR

Akşam'ın haberine göre, fabrikanın dünyanın birçok noktasında, çatışmaların ve terörün kol gezdiği bölgelere de satış yapan Milkor firmasının aralarında DEAŞ ve PKK'nın bulunduğu terör örgütlerinin yuvalandığı Somali, Irak, Mali ve Nijerya'ya silah satışı yaptığı ortaya çıktı. İstihbarat kaynakları FETÖ'nün bu fabrikada üreteceği silahları PKK ve DEAŞ'a satacağı değerlendiriliyor..

FETÖCÜLER ÇOK PANiKLEDi

Vuslat Bayoğlu ile kardeşi Serhat Bayoğlu FETÖ bağlantısının ortaya çıkmasıyla paniğe kapıldı. Vuslat Bayoğlu'nun avukatı Emma Sadleir, iddialar karşısında şaşırdığını, FETÖ adında bir terör örgütünün adını hiç duymadığı açıklaması yaptı. Vuslat Bayoğlu Milkor'u kardeşinin satın aldığını söyledi. Çalışanlar şirketin yeni sahibi olarak Vuslat Bayoğlu'nun bir konuşma yaptığını belirtti.