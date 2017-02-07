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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

, ABD Başkanı ile telefonda görüştü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

, ABD Başkanı Donald ile bu gece telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynakları iki lider arasındaki telefon görüşmesinin gerçekleştiğini kaydetti. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü...

Telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği, Mayıs ayı sonunda yapılacak NATO Liderler Zirvesi, NATO'nun yeniden yapılandırılması, terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve terörist Fethullah Gülen'in iadesi konuşuldu.

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  • 07 Şubat 2017, Salı 01:44
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