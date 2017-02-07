Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu gece telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynakları iki lider arasındaki telefon görüşmesinin gerçekleştiğini kaydetti. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü...



Telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği, Mayıs ayı sonunda yapılacak NATO Liderler Zirvesi, NATO'nun yeniden yapılandırılması, terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve terörist Fethullah Gülen'in iadesi konuşuldu.