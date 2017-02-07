Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu gece telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynakları iki lider arasındaki telefon görüşmesinin gerçekleştiğini kaydetti. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü...
Telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği, Mayıs ayı sonunda yapılacak NATO Liderler Zirvesi, NATO'nun yeniden yapılandırılması, terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve terörist Fethullah Gülen'in iadesi konuşuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu gece telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynakları iki lider arasındaki telefon görüşmesinin gerçekleştiğini kaydetti. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü...
Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , trump
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