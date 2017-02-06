Yeğeni de sattı!

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma derinleştirildi. Teröristbaşı Gülen'in yeğeni avukat Kemalettin Gülen, ifade değiştirdi! FETÖ'den tutuklanan yeğen Gülen, daha önce "Örgütün doğduğumdan beri içerisindeyim. Üniversitedeyken cemaat yurtlarında kalıyorduk" dedi! Şimdi ise ifadesinden vazgeçti! İhanet şebekesini tanımadığını, onlarla bir ilgisi bulunmadığını söyledi. Amcası olan teröristbaşı Gülen için de "Onu hiçsevmezdim" dedi.
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gülen mürşidikamil değil sadece bir vaiz o biat alamaz ve onna biat etmek mekruhdur nefis ehli olduğu için hemkendini hemde uyanları helake götürür öylede oldu
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