Yol Durumu
  1. Fetönomis
  2. El Bab valisi öldürüldü!

i de sattı!

Gülen, daha önce "Örgütün doğduğumdan beri içerisindeyim" dedi! Şimdi ise ifadesinde "Amcamı sevmem zaten" diye konuştu.

Yeğeni de sattı!
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma derinleştirildi. Teröristbaşı Gülen'in i avukat , ifade değiştirdi! 'den tutuklanan yeğen Gülen, daha önce "Örgütün doğduğumdan beri içerisindeyim. Üniversitedeyken cemaat yurtlarında kalıyorduk" dedi! Şimdi ise ifadesinden vazgeçti! İhanet şebekesini tanımadığını, onlarla bir ilgisi bulunmadığını söyledi. Amcası olan teröristbaşı Gülen için de "Onu hiç sevmezdim" dedi.
Etiketler: , , , ,
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ihsan ihsan

gülen mürşidikamil değil sadece bir vaiz o biat alamaz ve onna biat etmek mekruhdur nefis ehli olduğu için hemkendini hemde uyanları helake götürür öylede oldu

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.02.2017 08:28
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar