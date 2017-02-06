15 Temmuz darbe girişiminden sonra hükümetin bazı üniversitelerden askeri okullara yatay geçiş hakkı tanımasının ardından Türkiye'de bir ilk yaşandı. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Merve Gürbüz, Hava Harp Okulu'nda intibak eğitimi almaya hak kazanan ilk başörtülü öğrenci oldu. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Gürbüz, Osmaniye Hasan Aybaba Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni kazandı. Son sınıf öğrencisiyken babası Mehmet Emin Gürbüz'ün desteğiyle Hava Harp Okulu'na geçiş yaptı. 3,5 ay önce Hava Harp Okulu'na girmek için başvuru yapan Merve Gürbüz, ilk olarak Hava Harp Okulu'nun sınavlarına tabi tutuldu. Çok detaylı bir sağlık incelemesine alınan 23 yaşındaki genç kız, farklı anabilim dallarında 19 heyete girdi, yaklaşık 10 gün süren sağlık kontrolünden de geçti.



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Kontrollerin ardından Muğla Milas Hava Meydan Komutanlığı'na davet edilen Gürbüz, burada da birtakım sınavlara ve 14 uçuş eğitimine tabi tutuldu. 13'ü hoca eşliğinde ve puanlama sistemiyle yapılan eğitimlerin sonuncusunda ise 'yalnız uçuş' adımını da aştı; eğitimini tamamlamayı başardı. Uçuş derslerinden yüzünün akıyla çıkan Gürbüz, bu kez Milli Savunma Bakanlığı'nın açtığı mülakata girmeye hak kazandı. Mülakatı da geçen Merve, güvenlik soruşturmasının ardından ise Hava Harp Okulu'ndaki intibak eğitime başladı.Yeni Şafak'ın haberine göre, Merve Gürbüz, eğer intibak eğitimini de sorunsuz atlatırsa Türkiye'nin ilk başörtülü savaş pilotu olarak hizmete başlayacak. Gürbüz, intibak eğitimini tamamladıktan sonra 13 Şubat'taki yemin yörenine katılacak. Yemin töreninden sonra 1,5 yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda eğitim alacak Gürbüz, bu eğitimleri de başarıyla geçerse TSK'da subay olarak çeşitli kademelerde hizmet imkanına kavuşacak.

TABULAR YIKILIYOR

Başörtülü öğrencilerin askeri okula girmesi, yönetmelikteki bazı aksaklıkları da yeniden gündeme getirdi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda başörtüsü düzenlemesi geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmelikle Jandarma ve Sahil Güvenlik'teki kadın personelin şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma renginde desensiz giysi giymesine izin verilmişti.

Benzer bir düzenlemenin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da yapılması halinde başörtülü öğrencilere yönelik 28 Şubat döneminde üniversitelerde görülen muhtemel keyfi uygulamaların da önüne geçileceği ifade ediliyor. Yemin törenlerinde diz altı etek giyme zorunluluğu gibi prosedürlerin de kaldırılabileceği belirtiliyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın pilot ihtiyacının karşılanması için KHK yayınlanmış, Bilgisayar, Makine, Elektrik, Elektronik ve Mekatronik gibi bölümlere Hava Harp Okulu'na yatay geçiş yapma hakkı tanınmıştı.