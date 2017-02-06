Yol Durumu
  1. Paraşütçülere müebbet...
  2. Terör örgütleri İngiltere’nin maşası

Teröristlerin kapı ‘Komşu’su

Teröristlerin kapı ‘Komşu’su
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Edirne jandarmasına Önen'in 'a kaçacağı yönünde bir ihbar ulaştı. Önen ile eczacı eşi Tuğba ve biri 11, diğeri de 8 yaşındaki oğullarının içinde bulunduğu otomobil takibe alındı. Önen ile eşi, çocukları ve otomobil sürücüsü G.A. yakalandı. Zanlıların üzerinden sahte kimlik çıktı.

ŞENER URFA
Etiketler: , , , ,
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar