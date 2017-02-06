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’nün leri

FETÖ’nün öğretmenleri
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 yıl önce başlattığı avının arkasından da çıktı. Buna göre bakanlık, 1996 yılından bu yana ataması yapılan 900 bine yakın öğretmenin diplomalarını tek tek araştırdı. Toplam 153 öğretmenin sahte diplomalı olduğu ortaya çıktı. Başsavcılıklar tarafından yapılan soruşturma sonucunda sahte diplomaları düzenleyen kişilerin FETÖ örgütü mensupları olduğu anlaşıldı.

CEYDA KARAASLAN
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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