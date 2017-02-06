FETÖ’nün öğretmenleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 yıl önce başlattığı sahte diplomalı öğretmen avının arkasından da FETÖ çıktı. Buna göre bakanlık, 1996 yılından bu yana ataması yapılan 900 bine yakınöğretmenin diplomalarınıtek tek araştırdı. Toplam153 öğretmenin sahtediplomalı olduğu ortaya çıktı. Başsavcılıklar tarafından yapılan soruşturma sonucunda sahte diplomaları düzenleyen kişilerin FETÖ örgütü mensupları olduğu anlaşıldı.
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