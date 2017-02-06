Londra merkezli The Economist, 15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ'ye karşı yürütülen operasyonlarda tutuklanan iş adamlarının durumunu değerlendirdi. Rotschild, Agnelli,Schroder ve Cadbury ailelerininsahibi olduğu The Economist'inhaberinde; Anadolu Kaplanlarıolarak tasvir edilen tutuklu işadamlarının, 2000'li yıllardaTürkiye ekonomisine büyükbir katkı sağladığı iddia edildi. FETÖ'nün finans kaynağı olan iş adamlarına yapılan operasyonların yanlış olduğu belirtilen TheEconomist; bankaların, okullarınve vakıfların yönetimlerinedevlet tarafından hukuksuzcael konulduğunu iddia etti. Türkiye aleyhinde çıkarılan haberde, FETÖ'nün en büyük finans kaynaklarından biri olan Boydak Holding'e el konulmasının büyük bir tasfiye furyasının devamı olarak nitelendirildi.
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Yahudi gazetesi ısraile hizmet eden fetö yü elbette tutacak hukuksuz nasıl dersin mahkeme kararları var sen hukuku tanımıyorsun pislik gazete ekeonomist
cibanin basi ingiliz oldugunu anlayalim,.onumuze cikani ezelim,.!!!
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