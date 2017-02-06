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nomis

Fetönomis
Londra merkezli , 15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen 'ye karşı yürütülen operasyonlarda tutuklanan iş adamlarının durumunu değerlendirdi. Rotschild, Agnelli, Schroder ve Cadbury ailelerinin sahibi olduğu The Economist'in haberinde; Anadolu Kaplanları olarak tasvir edilen tutuklu iş adamlarının, 2000'li yıllarda Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağladığı iddia edildi. FETÖ'nün finans kaynağı olan iş adamlarına yapılan operasyonların yanlış olduğu belirtilen The Economist; bankaların, okulların ve vakıfların yönetimlerine devlet tarafından hukuksuzca el konulduğunu iddia etti. Türkiye aleyhinde çıkarılan haberde, FETÖ'nün en büyük finans kaynaklarından biri olan Boydak Holding'e el konulmasının büyük bir tasfiye furyasının devamı olarak nitelendirildi.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

Yahudi gazetesi ısraile hizmet eden fetö yü elbette tutacak hukuksuz nasıl dersin mahkeme kararları var sen hukuku tanımıyorsun pislik gazete ekeonomist

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.02.2017 08:39
vtnds vtnds

cibanin basi ingiliz oldugunu anlayalim,.onumuze cikani ezelim,.!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.02.2017 05:44
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