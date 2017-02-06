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valisi öldürüldü!

’ı vuran F-16’lar 32 teröristi öldürdü. Teröristlerden birinin ’ın El Bab valisi Ebu Halid Ürdüni olduğu ortaya çıktı

El Bab valisi öldürüldü!
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 166 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında önceki gün etkisiz hale getirilen 32 teröristten birinin terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'a sözde vali olarak görevlendirdiği Ebu Halid Ürdüni olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, örgütün sözde Rakka valisinin, öldürülen Ürdüni'nin yerine görevlendirilen sözde valiye gönderdiği bir mektuba da ulaştı. Mektupta, Ürdüni'nin öldürüldüğü ve örgütte son günlerde ağır kayıplar olduğu ifadeleri yer aldı.

HULUSİ AKAR SINIRA GİTİ
Bu arada Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte sınırında Kilis'te harekat merkezini ziyaret etti. Akar, Fırat Kalkanı ile ilgili bilgi ve değerlendirmeleri aldı.

MEKTUP VAR
valisi Ebu Halid Ürdüni'nin öldürüldüğü, örgütün Rakka'ya yeni vali gönderilmesi için yazdığı mektupta ortaya çıktı.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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