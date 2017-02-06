El Bab valisi öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 166 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında önceki gün etkisiz hale getirilen 32 teröristten birinin terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'a sözdevali olarak görevlendirdiği Ebu HalidÜrdüni olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, örgütün sözde Rakka valisinin, öldürülen Ürdüni'nin yerine görevlendirilen sözde valiye gönderdiği bir mektuba da ulaştı. Mektupta, Ürdüni'nin öldürüldüğü ve örgütte son günlerde ağır kayıplar olduğu ifadeleri yer aldı.
HULUSİ AKAR SINIRA GİTİ
Bu arada Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Suriye sınırında Kilis'te harekat merkezini ziyaret etti. Akar, Fırat Kalkanı ileilgili bilgi ve değerlendirmeleri aldı.
MEKTUP VAR El Bab valisi Ebu Halid Ürdüni'nin öldürüldüğü, örgütün Rakka'ya yeni vali gönderilmesi için yazdığı mektupta ortaya çıktı.
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