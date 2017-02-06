DEAŞ imamı

Zanlıların DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde bulundukları, zaman zaman çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte eylem hazırlığında oldukları anlaşıldı. Ayrıca hainlerin sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptıkları, kurdukları gruplarda örgüte eleman temini için çalıştıkları saptandı. Hainlerin hücre evinde ise teröristbaşı Gülen'e ait kitap vardı.
* Adıyaman'da 10 kişi yakalandı. Zanlılar arasında yabancılar da vardı.
İzmir'in yanı sıra Türkiye genelinde de operasyonlar yapıldı. İşte o baskınlar:
Şanlıurfa: Suriye uyrukluların kaldığı otel ve evlere düzenlenen operasyonlarda DEAŞ üyesi oldukları belirtilen 150 Suriyeli gözaltına alındı. Otel ve evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman bulundu.
Ankara: Altındağ, Mamak, Sincan ve Çubuk ilçelerinde yapılan baskınlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 60 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep: 51 adrese baskın yapıldı. 47 kişi yakalandı. Çok sayıda örgütsel doküman belge ve bilgisayara el konuldu. Zanlılar sorguya alındı.
Bursa: Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çoğunluğunu yabancı uyruklu şahısların oluşturduğu 46 örgüt üyesinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Konya: Şafak vakti 80 adrese düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 37 örgüt üyesinin ise Suriye'de olduğu tespit edildi. Soruşturma genişletildi.
Hatay: Merkez ve ilçelerdeki operasyonlarda 38 kişi yakalandı.
İstanbul: Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 24 adrese düzenlenen operasyonlarda 20 DEAŞ'lı gözaltına alındı.
Adana: 53 adrese düzenlenen operasyonlarda sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 25 kişi yakalandı.
Çorum: 19 kişi yakalandı. Bunların arasında yabancılar da vardı.
Kocaeli: 18 kişi gözaltına aldı. 14'ünün yabancı olduğu anlaşıldı. Zanlılar arasında çocuklar da vardı.
Elazığ: 16 adrese düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüpheli aranıyor.
Antalya: Suriye'deki savaş bölgesiyle irtibatlı oldukları belirlenen 10 Suriyeli enselendi.
Adıyaman: Merkez ile Kahta, Besni, Gölbaşı ilçelerinde aralarında Suriyeliler'in de bulunduğu 10 kişi yakayı ele verdi.
BingöL: Eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi yakalandı.
Diyarbakır: Hücreevleri basıldı. DEAŞ'lı gözaltına alındı.
Malatya: Biri Suriye uyruklu üniversite öğrencisi, diğeri de Türk vatandaşı 2 kişinin yakalandığı açıklandı.
Eskişehir: Terör örgütü Fetih El Şam'a yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Muğla: Fethiye İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.
* DEAŞ operasyonlarının en yoğun yapıldığı yerlerden biri de Şanlıurfa ve İzmir'di. İzmir'deki baskında ise teröristbaşı Gülen'in İslam anlayışını anlattığı iddia edilen Prizma isimli kitap da ele geçirildi.
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türkiyenin savaş yaptığı örgüttenim diyorlarsa düşmandırlar cezalarını verin
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