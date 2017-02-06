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Bi dürüm mü var!

Almanya, Türk düşmanlığında sınır tanımadı. Fakat, seçim yaklaşınca 3 milyon gurbetçiyi hatırladı. Bize şirin görünmek için Ankara’ya heyet yolladı. Ama o vekiller, Gazi Meclis’ten önce soluğu ’daki bir da aldı

Bi dürüm mü var!
Almanya, 100 yıllık dostluğu bir kenara attı. Ne kadar Türk düşmanı varsa hepsine kapılarını açtı. PKK ve DHKP/C'den sonra FETÖ'cü teröristleri de bağrına bastı.

İşte o Alman siyasetçiler, seçim yaklaşınca ülkelerindeki 3 milyon gurbetçi Türk'ü hatırladı. Ankara'ya bir heyet gönderip "Biz dostuz" diyerek oy avcılığına çıktı.

Federal Parlamento, durduk yerde sözde Ermeni soykırımı yalanını tanıdı. 15 Temmuz'da üniformalı hainlerin TBMM'ye bomba yağdırmasına ise ses çıkarmadı.

Türk kökenli ler, Meclis'ten önce soluğu Beyoğlu'nda aldı. İçimizdeki maşalarıyla birlikte kebap yiyip kadeh kaldırdı. İkiyüzlü olduklarını kanıtladı.



RAMBO BIÇAKLI KORUMA
TAKVİM muhabirinin mekana gelmesiyle Alman vekillerin Beyoğlu sefası yarım kaldı. Özel ajanları aratmayan korumalar, fotoğraf çekilmesini engellemeye kalktı. Bir korumanın belinde ise Rambo bıçağını andıran "Silah" vardı!

DOĞAN SAVAŞ
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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taka41 taka41

sanirim oy Hakki sahibi vatandalarimiz...secime katilim orani son yillarin en düsük seviyede olacaktir....cünkü gurbetti mekelin ve tayfasinin arti Alman medyasinin attigi basliklari not Aldi zamaninda...secimde cevap verme Zamani.

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evet3
hayır0
cevapla 06.02.2017 10:45
taka41 taka41

isin icinde secim olunca..yüzlerine tükürseniz...dua ederler ...hakaret etseniz ne güzel de konusuyorsun derker...hersey menfaat...cünkü hedef büyük...

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evet3
hayır0
cevapla 06.02.2017 10:41
matador matador

bu alman domuzlarını derhal sınır dışı edin.

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evet3
hayır0
cevapla 06.02.2017 10:33
musti musti

müsade etmesinler devletimiz böyle vatan hainleri dıs odaklara

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evet7
hayır0
cevapla 06.02.2017 09:38
feyyaz feyyaz

domuz eşittir,alman

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evet4
hayır0
cevapla 06.02.2017 08:35
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