Bi dürüm mü var!

Almanya, Türk düşmanlığında sınır tanımadı. Fakat, seçim yaklaşınca 3 milyon gurbetçiyi hatırladı. Bize şirin görünmek için Ankara’ya heyet yolladı. Ama o vekiller, Gazi Meclis’ten önce soluğu İstanbul’daki bir kebapçıda aldı
Almanya, 100 yıllık dostluğu bir kenara attı. Ne kadar Türk düşmanı varsa hepsine kapılarını açtı. PKK ve DHKP/C'den sonra FETÖ'cü teröristleri de bağrına bastı.
İşte o Alman siyasetçiler, seçim yaklaşınca ülkelerindeki 3 milyon gurbetçi Türk'ü hatırladı. Ankara'ya bir heyet gönderip "Biz dostuz" diyerek oy avcılığına çıktı.
Federal Parlamento, durduk yerde sözde Ermeni soykırımı yalanını tanıdı. 15 Temmuz'da üniformalı hainlerin TBMM'ye bomba yağdırmasına ise ses çıkarmadı.
Türk kökenli Alman vekiller, Meclis'ten önce soluğu Beyoğlu'nda aldı. İçimizdeki maşalarıyla birlikte kebap yiyip kadeh kaldırdı. İkiyüzlü olduklarını kanıtladı.
RAMBO BIÇAKLI KORUMA
TAKVİM muhabirinin mekana gelmesiyle Alman vekillerin Beyoğlu sefası yarım kaldı. Özel ajanları aratmayan korumalar, fotoğraf çekilmesini engellemeye kalktı. Bir korumanın belinde ise Rambo bıçağını andıran "Silah" vardı!
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sanirim oy Hakki sahibi vatandalarimiz...secime katilim orani son yillarin en düsük seviyede olacaktir....cünkü gurbetti mekelin ve tayfasinin arti Alman medyasinin attigi basliklari not Aldi zamaninda...secimde cevap verme Zamani.
isin icinde secim olunca..yüzlerine tükürseniz...dua ederler ...hakaret etseniz ne güzel de konusuyorsun derker...hersey menfaat...cünkü hedef büyük...
bu alman domuzlarını derhal sınır dışı edin.
müsade etmesinler devletimiz böyle vatan hainleri dıs odaklara
domuz eşittir,alman
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